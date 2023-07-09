Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Лидер "Астаны" получил серьезную травму на восьмом этапе "Тур де Франс"
Sports.kz Сегодня, 07:53
157
Сегодня, 07:53
157
Фото: Sports.kz

Лидер "Астаны" получил серьезную травму на восьмом этапе "Тур де Франс"

Британский лидер Astana Qazaqstan Team Марк Кавендиш получил серьезную травму в результате падения на восьмом этапе легендарной многодневки "Тур де Франс", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Марк Кавендиш сломал правую ключицу. Кроме того, из-за перелома винт остеосинтеза в акромиально-ключичном суставе (находившийся там после его аварии на Тур де Франс-2017) расшатался", — сообщили в Astana Qazaqstan Team.

Отметим, что это случилось после того, как британский гонщик команды финишировал на втором месте на седьмом этапе многодневной гонки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 07:53
157
Поделитесь:
Наверх