Лидер "Астаны" получил серьезную травму на восьмом этапе "Тур де Франс"

Фото: Sports.kz

Британский лидер Astana Qazaqstan Team Марк Кавендиш получил серьезную травму в результате падения на восьмом этапе легендарной многодневки "Тур де Франс", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Марк Кавендиш сломал правую ключицу. Кроме того, из-за перелома винт остеосинтеза в акромиально-ключичном суставе (находившийся там после его аварии на Тур де Франс-2017) расшатался", — сообщили в Astana Qazaqstan Team.

Отметим, что это случилось после того, как британский гонщик команды финишировал на втором месте на седьмом этапе многодневной гонки.