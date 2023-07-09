- В Актобе отменили приговор оправданным по делу о хищении 70 млн тенге 08:32 38
- Лидер "Астаны" получил серьезную травму на восьмом этапе "Тур де Франс" 07:53 157
- Мужчина убил соседку тесаком, отрубив ей кисти обеих рук на глазах у ребёнка 07:29 288
- Около 17 кг мертвой рыбы извлекли из реки в Атырауской области 06:15 291
- Из-за дефицита битума срываются сроки ремонта дорог в СКО 05:41 309
- Саранча добралась до Костаная 04:05 381
- "Тинькофф" с 17 июля приостановит переводы в долларах в казахстанский банк Freedom Finance 03:34 376
- 3 млрд тенге задолжали больницы Костанайской области 02:11 371
- Житель Атырау пожарил яичницу на раскаленной от солнца сковороде 01:23 439
- Бани загрязняют сточной водой пастбища в Туркестанской области 00:47 434
- Трех человек в Актау экстренно госпитализировали после приёма у кардиолога 08.07.2023 868
- Определился второй финалист Кубка Казахстана-2023 по футболу 08.07.2023 534
- "Апорт" предложили включить в список географических указаний стран 08.07.2023 478
- Даниал Рахматуллаев выиграл турнир серии ITF Juniors в Тегеране 08.07.2023 480
- К 900 годам тюрьмы приговорили "техасского стрелка" 08.07.2023 564
- Вторая ракетка Казахстана не сумел выйти в финал турнира в Карлсруэ 08.07.2023 582
- Центр для бродячих кошек и собак строят в Павлодаре 08.07.2023 839
- В Грузии сорвали ЛГБТ-фестиваль 08.07.2023 582
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 1108
- Площадь охваченного огнём камыша в Атырауской области удалось сократить 08.07.2023 556
- Неустойчивая погода сохранится в большинстве регионов страны в воскресенье 08.07.2023 558
- Бублик снялся с парного матча Уимблдона-2023 08.07.2023 774
- Участки двух улиц закроют на ремонт в Астане 08.07.2023 595
- Тимур Кулибаев переизбран вице-президентом Олимпийского Совета Азии 08.07.2023 696
- Умерла бронзовая призёрка Сурдлимпийских игр Ляззат Бахтиярова 08.07.2023 1130
- Вертолёт из Кызылорды привлекли для тушения камыша на побережье Каспийского моря 08.07.2023 598
- Без света из-за вчерашнего ливня в Павлодаре остаются более 1500 потребителей 08.07.2023 635
- В Нидерландах из-за проблем с беженцами распалась правящая коалиция 08.07.2023 614
- Какими должны быть "комфортные школы" в Казахстане, объяснил Смаилов 08.07.2023 700
- Поиски сорвавшегося с горы альпиниста в Туркестанской области продолжаются шестой день 08.07.2023 691
- Казахстанка завоевала золото юниорского чемпионата мира по гребле 08.07.2023 1240
- 44 школы построят в Актюбинской области до 2025 года 08.07.2023 540
- Почти 200 тысячам японцев рекомендовали эвакуироваться из-за ливней 08.07.2023 612
- Двоих сёрферов спасли ночью на побережье Каспийского моря 08.07.2023 662
- Более шести тысяч кубометров воды откачали за ночь с подтопленной улицы Павлодара 08.07.2023 725
- Перфоманс шоу военных оркестров мира показали на площадях Астаны 08.07.2023 619
- Два человека погибли и один пропал без вести после взрыва в Мексиканском заливе 08.07.2023 706
- Казахстанцы вышли в финал юниорского турнира ITF в Иране 08.07.2023 732
- Семейчане собирают средства на независимую экспертизу дорог города 08.07.2023 2438
- Елена Рыбакина сразится с англичанкой Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона 08.07.2023 964
- Жителям трёх городов Казахстана в субботу рекомендуют меньше гулять 08.07.2023 856
- Создатель Twitter высмеял новую соцсеть Цукерберга 08.07.2023 804
- В Астане прошёл книжный фестиваль 08.07.2023 686
- Вторая двойня подряд родилась в семье из ЗКО 08.07.2023 1556
- Умер создатель реалити-шоу "За стеклом" 08.07.2023 828
- Шоу дронов в Астане увидели более 25 тысяч человек — акимат 08.07.2023 789
- Ещё один пожар потушили в Баянаульском нацпарке 08.07.2023 768
- Объявлено место проведения конкурса "Евровидение-2024" 08.07.2023 951
- Разгерметизация колеса привела к смертельному ДТП в Жетысуской области 08.07.2023 996
- Сильный ветер в Щучинске сорвал крышу, выбил стёкла в квартирах 07.07.2023 901
- Тигрят и львят хотели незаконно вывезти из России в Казахстан 07.07.2023 807
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 1534
- Бублик впервые в своей карьере вышел в четвёртый круг Уимблдона 07.07.2023 1013
- Две легковушки столкнулись в ЗКО: погибли два человека 07.07.2023 1012
- Пожар в горной местности ВКО ликвидировали 07.07.2023 857
- Елена Рыбакина: Я стараюсь сосредоточиться на себе 07.07.2023 1142
- Провалившиеся машины и отключения света: в Павлодаре ликвидируют последствия шторма 07.07.2023 1064
- В Алматы изменят схемы движения некоторых автобусов 07.07.2023 983
- 80 человек пострадали в результате пожара в доме престарелых в Милане 07.07.2023 829
- Штормовое предупреждение объявлено почти во всех регионах Казахстана 07.07.2023 911
- Михаил Кукушкин пробился в четвертьфинал "Челленджера" в США 07.07.2023 892
- Это стоит знать: Куда подросткам трудоустроиться на каникулах 07.07.2023 983
- Пожар в горах ВКО продолжают тушить с помощью вертолётов 07.07.2023 923
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 1067
- На МАЭК снова произошла авария на энергоблоке 07.07.2023 5159
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 1279
- Минсельхоз: Запасов риса в стране достаточно 07.07.2023 928
- Атырауский НПЗ заработал в штатном режиме 07.07.2023 987
- В результате разведки на вертолёте обнаружен пожар на побережье Каспийского моря 07.07.2023 1118
- Четыре человека погибли в жутком ДТП в Актюбинской области 07.07.2023 1793
- Twitter хочет подать в суд на Meta за новую соцсеть Threads 07.07.2023 831
- Пожар в Баянаульском нацпарке удалось потушить 07.07.2023 837
- 80 человек эвакуировали из задымленной многоэтажки в Усть-Каменогорске 07.07.2023 855
- О реальном состоянии казахстанской легкой атлетики высказался эксперт 07.07.2023 1123
- В Нью-Йорке столкнулись два автобуса: пострадали более 80 человек 07.07.2023 987
- Драмой завершился первый матч Анны Данилиной в парах на Уимблдоне-2023 07.07.2023 926
- Пожарные локализовали огонь на территории резервата "Ертис орманы" 07.07.2023 812
- Ухудшение качества воздуха в пятницу ожидается в Астане и Актобе 07.07.2023 883
- Как закрыть ипотеку и не платить комиссии 07.07.2023 1522
- В Шымкенте скончалась экс-депутат гормаслихата 07.07.2023 1710
- LOADING...
Сегодня, 07:53
157
157Фото: Sports.kz
Лидер "Астаны" получил серьезную травму на восьмом этапе "Тур де Франс"
Британский лидер Astana Qazaqstan Team Марк Кавендиш получил серьезную травму в результате падения на восьмом этапе легендарной многодневки "Тур де Франс", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
"Марк Кавендиш сломал правую ключицу. Кроме того, из-за перелома винт остеосинтеза в акромиально-ключичном суставе (находившийся там после его аварии на Тур де Франс-2017) расшатался", — сообщили в Astana Qazaqstan Team.
Отметим, что это случилось после того, как британский гонщик команды финишировал на втором месте на седьмом этапе многодневной гонки.
Поделитесь:
-
Trend news
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 1105
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 1532
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 1064
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 1277
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 1392
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 1030
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 1028
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 1689
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 4882
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 1304
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 953
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 3935
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 3873
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 2171
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 2218
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 1191
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 2968
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 2459
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 1447
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 1479
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 1521
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 12843
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 01.07.2023 1919
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 01.07.2023 1389
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 2407
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 2988
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 29.06.2023 2141
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 2491
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 1980
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 2508
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 2710
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 28.06.2023 2386
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 28.06.2023 2241
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 1838
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 2772
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 1615
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 26.06.2023 3726
- Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев 26.06.2023 2634
- Секс-позы изображали выпускники школ: управление образования прокомментировало видео 26.06.2023 178255
- Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео 26.06.2023 1792
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 4046
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 4843
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 4319
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 25.06.2023 3506
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 25.06.2023 2611
- Крупные хищения в сфере образования Алматы, Шымкента и трёх областей вскрыл Антикор 23.06.2023 7185
- Запрет на выезд из Казахстана поставили 7 тысячам неплательщиков алиментов 23.06.2023 2382
- Взрывное устройство было на теле и руках. Новые подробности о захвате заложников в Kaspi банке 23.06.2023 21716
- За прикосновения к пятилетней девочке мужчину доставили в полицию 22.06.2023 3380
- "Нужно брать токал" - казахстанский певец поддержал многожёнство 22.06.2023 15771
- ОПГ из чиновников незаконно зарегистрировала 350 тысяч автомобилей в Астане 21.06.2023 4903
- Нападение на мать Фирузы Шариповой совершено в Таразе 20.06.2023 11042
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 20.06.2023 3057
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 20.06.2023 4787
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 20.06.2023 3223
- Министр экологии рассказала о судимости своего отца 19.06.2023 3246
- "Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась 19.06.2023 3601
- Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь 19.06.2023 3754
- Журналистку из Казахстана убили в Грузии 19.06.2023 3880
- Три новых банка могут появиться в Казахстане 19.06.2023 2852
- Загадочная смерть: военнослужащий умер после тренировки в Шымкенте 19.06.2023 3751
- Пожар пытаются потушить на территории Астаны 19.06.2023 27818
- "Статистика по сельхозпродукции преувеличена"- депутат о нездоровой конкуренции между акиматами 19.06.2023 2520
- Захватчику столичного отделения Kaspi Bank грозит от 7 до 12 лет — МВД 18.06.2023 3111
- Острая реакция на стресс: столичные медики рассказали о состоянии бывших заложников 18.06.2023 3037
- Министр внутренних дел рассказал подробности освобождения заложников из здания Каspi Банка 18.06.2023 3163
- МВД: Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Захватчик обезврежен 18.06.2023 2771
- Все заложники в здании Kaspi Банка освобождены — МВД 18.06.2023 3499
- Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank 18.06.2023 2878
- В Kaspi прокомментировали захват заложников в отделении банка 18.06.2023 3873
- Вооружённый мужчина захватил заложников в здании Kaspi Банка в Астане 18.06.2023 11603
- Спасибо за крылья: Димаш Кудайберген написал трогательное послание дедушке 18.06.2023 30136
- Дело о прошлогоднем режиме ЧС в Экибастузе передано в суд 17.06.2023 2721
- "Мама, я сбил человека": в Павлодаре задержали подозреваемых в обмане пенсионеров 17.06.2023 2964
- Задержан заместитель акима города Павлодар 16.06.2023 3241
- За фильм о голодоморе Айсултана Сеитова признали лучшим режиссёром на Шанхайском кинофестивале 16.06.2023 9027
- Бывшее руководство "Балхаш Жылу" подозревается в хищении 677 млн тенге 16.06.2023 2837
- Суд над бывшим сотрудником канцелярии премьер-министра начался в Астане 15.06.2023 3959
- В Алматинской области повесилась бухгалтер районного отдела образования 15.06.2023 37246
- Пришли 20 полицейских, чтобы задержать его - адвокат Торегали Тореали 15.06.2023 7170
-
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 1080
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 1048
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 954
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 1124
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 1050
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 1479
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 1327
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 1035
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 1312
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 1164
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 1265
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 1463
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 1561
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 1352
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 1263
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 1345
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 1278
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 1788
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 1488
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 1610
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 2322
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 1783
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 1529
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 1708
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 1543
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 1488
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 1456
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 1704
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 2237
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 1838
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 1670
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 3260
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 1965
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 2434
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 3271
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 2148
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 2049
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 38391
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 1948
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 2900
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 2441
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 2265
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 2963
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 2486
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 2578
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 2965
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 2931
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 3271
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 3595
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 4201
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 3571
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 3154
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 3221
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 2796
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 3981
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 4707
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 3933
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 3432
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 3020
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 3780
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 2854
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 3296
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 3188
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 3579
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 3762
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 3376
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 3717
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 3972
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 5662
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 4223
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 5756
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 4512
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 4195
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 3679
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 4690
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 3426
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 3861
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 5048
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 3548
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 4610