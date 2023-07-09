Лидер "Астаны" покинул "Тур де Франс", серьёзно травмировав плечо

Фото: astana-qazaqstan.com

Для команды "Astana Qazaqstan Team" очередной день на "Тур де Франс" обернулся шоком после того, как из-за перелома ключицы, полученной в результате падения за 60 километров до финиша, с дистанции сошёл лидер Марк Кавендиш, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу команды.

"Это очень больно. Особенно после того, как днём ранее мы были так близки к победе. Но ничего не изменить, мы должны принять это, хоть и не просто это сделать после всех усилий и жертв, на которые Марк пошёл, чтобы выйти на тот уровень, на котором он сейчас был. У него были хорошие шансы выиграть этап на этом "Тур де Франс". На прошлой "Джиро" он падал гораздо чаще, и в итоге победил. А сейчас первое же падение привело к кошмару для него", – сказал генеральный менеджер "Astana Qazaqstan Team" Александр Винокуров.

Марк Кавендиш получил перелом правой ключицы, но из-за перелома, шуруп, который скреплял ключичную кость после прошлого падения (в 2017 году), сместился, вызывая дополнительную боль. Сейчас Марк Кавендиш возвращается в Великобританию, где ему предстоит операция.

Команда "Astana Qazaqstan Team" продолжит путь к Парижу вшестером после того, как несколькими днями ранее также из-за перелома ключицы гонку покинул Луис Леон Санчес.