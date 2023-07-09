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Лидер "Астаны" покинул "Тур де Франс", серьёзно травмировав плечо
Для команды "Astana Qazaqstan Team" очередной день на "Тур де Франс" обернулся шоком после того, как из-за перелома ключицы, полученной в результате падения за 60 километров до финиша, с дистанции сошёл лидер Марк Кавендиш, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу команды.
"Это очень больно. Особенно после того, как днём ранее мы были так близки к победе. Но ничего не изменить, мы должны принять это, хоть и не просто это сделать после всех усилий и жертв, на которые Марк пошёл, чтобы выйти на тот уровень, на котором он сейчас был. У него были хорошие шансы выиграть этап на этом "Тур де Франс". На прошлой "Джиро" он падал гораздо чаще, и в итоге победил. А сейчас первое же падение привело к кошмару для него", – сказал генеральный менеджер "Astana Qazaqstan Team" Александр Винокуров.
Марк Кавендиш получил перелом правой ключицы, но из-за перелома, шуруп, который скреплял ключичную кость после прошлого падения (в 2017 году), сместился, вызывая дополнительную боль. Сейчас Марк Кавендиш возвращается в Великобританию, где ему предстоит операция.
Команда "Astana Qazaqstan Team" продолжит путь к Парижу вшестером после того, как несколькими днями ранее также из-за перелома ключицы гонку покинул Луис Леон Санчес.
"Теперь нам нужно менять стратегию на гонку. Новый этап будет сложным испытанием для нас, но затем нас ждут ещё две недели. Мы будем атаковать, чтобы уехать в отрыв и выиграть этап ради Марка. Я надеюсь, что он быстро восстановится и вернётся в строй. Пока ещё слишком рано говорить о его дальнейшей гоночной программе. Как мне кажется, его карьера не должна заканчиваться здесь. Я получил серьёзную травму во время падения на "Тур де Франс" в 2011 году, но сумел вернуться и выиграть Олимпийские Игры на следующий год. Было бы здорово, если бы Марк вернулся на свой 15-й "Тур де Франс" и всё же выиграл этот 35-й этап. Мы уже шутили по этому поводу вчера вечером", – заключил Александр Винокуров.
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