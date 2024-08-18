Личным мобилографом Токаева сможет стать победитель республиканского конкурса

Личным мобилографом Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на один день станет победитель республиканского конкурса на лучший ролик, посвящённый Всемирным играм кочевников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Конкурс организован пресс-службой Президента страны совместно с компанией Kyran Films. Заявки принимаются до 1 сентября. Имена победителей объявят 9 сентября.

Участникам конкурса необходимо снять креативное видео и разместить его на своей странице в социальных сетях, а также отметить хэштегом #nomadgamesfest.

За четвёртое место предусмотрен приз в полмиллиона тенге, за третье – телефон марки iPhone 15 Pro Max, за второе – миллион тенге. А вот победителя ждёт сразу несколько призов – телефон с личной подписью Главы государства, миллион тенге, а также возможность на один день поработать в качестве личного мобилографа Президента страны во время Всемирных игр кочевников.

Всех остальных участников наградят атрибутами для мобилографов, сертификатами на обучение и грамотами. Ряд победителей выявят сами пользователи соцсетей. 50 авторов видео, набравших 100 тысяч просмотров в TikTok и Instagram, получат вознаграждение в размере 50 тысяч тенге.

В Астане с 8 по 13 сентября пройдут Всемирные игры кочевников. Ожидается порядка 2000 участников из 89 стран мира. Игры включают в себя три направления – спорт, культура и наука.

В инфраструктуру Всемирных игр кочевников вошли шесть столичных объектов: стадион "Астана-Арена", ипподром "Казанат", Дворец единоборств имени Ж.Ушкемпирова, Ледовый дворец "Алау", Легкоатлетический спортивный комплекс "Qazaqstan", комплекс "Думан".

Подробнее об организации Игр читайте в материале BaigeNews.kz.