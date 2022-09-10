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Личные вещи Мухтара Ауэзова впервые показали в Семее
В Семее открылась выставка в честь 125-летия Мухтара Ауэзова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на видеопортал Abaynews.kz.
В государственном музее-заповеднике Абая "Жидебай-Борили" 9 сентября состоялось открытие выставки "Абай - моя жизненная тема…".
Уникальные экспонаты были привезены из алматинского "Дома Ауэзова".
"На выставке вниманию зрителей были представлены материалы и сведения о жизни и творчестве выдающегося ученого, писателя Мухтара Омархановича. Это рукописные копии романа-эпопеи "Путь Абая", книги и журналы привезенные из зарубежных мероприятий, чапан и костюм, а также переводы оригинального журнала "Абай", - пояснили в музее.
В церемонии открытия выставки приняли участие жители и гости города, а также преподаватели и студенты, учащиеся школ, специалисты музейной сферы и представители интеллигенции.
Выставка будет работать до 12 сентября.
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