Личные медицинские книжки станут доступны онлайн в Казахстане
Сегодня, 21:48
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Сегодня, 21:48Сегодня, 21:48
121Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
С 1 января 2025 года личные медицинские книжки казахстанцев перейдут полностью в онлайн-формат. Об этом сообщили в Минздраве РК, передаёт BaigeNews.kz.
Новшество позволит гражданам сократить время прохождения медосмотра, исключит необходимость посещения терапевта повторно для получения штампа о допуске к работе.
После перехода книжек в электронный формат, результаты осмотра можно будет получить в личном кабинете.
"Процесс автоматизации выдачи личной медицинской книжки находится на завершающем этапе. В настоящее время ведётся работа по интеграции медицинских информационных систем, в результате которой сервис "Е-Денсаулык" начнёт приём данных модуля "Личная медицинская книжка", - уточнили в Минздраве.
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