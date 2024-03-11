Личные медицинские книжки станут доступны онлайн в Казахстане

С 1 января 2025 года личные медицинские книжки казахстанцев перейдут полностью в онлайн-формат. Об этом сообщили в Минздраве РК, передаёт BaigeNews.kz.

Новшество позволит гражданам сократить время прохождения медосмотра, исключит необходимость посещения терапевта повторно для получения штампа о допуске к работе.

После перехода книжек в электронный формат, результаты осмотра можно будет получить в личном кабинете.

"Процесс автоматизации выдачи личной медицинской книжки находится на завершающем этапе. В настоящее время ведётся работа по интеграции медицинских информационных систем, в результате которой сервис "Е-Денсаулык" начнёт приём данных модуля "Личная медицинская книжка", - уточнили в Минздраве.