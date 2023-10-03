Личность художника Бэнкси могут раскрыть из-за судебных разбирательств

Личность тщательно сохраняющего анонимность британского стрит-арт художника, известного под псевдонимом Бэнкси, может быть раскрыта в ходе судебных разбирательств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Daily Mail.

"Его называли "самым неправдоподобным национальным достоянием" Великобритании. Но теперь, похоже, граффити-художник Бэнкси, чьи работы с изображением крыс и обезьян продаются за миллионы, будет охарактеризован в менее лестных выражениях - в Высоком суде", - пишет издание.

По данным газеты, Бэнкси указан среди ответчиков по делу, в котором он обвиняется в клевете.

Как пишет издание, иск подал Эндрю Галлагер, который уже судился с Бэнкси из-за авторского права на товарный знак, однако ему удалось сохранить тайну своей личности.

Бэнкси (Banksy) – художник-загадка, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.