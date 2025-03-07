Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел важное совещание, на котором были рассмотрены ключевые вопросы либерализации экономики и приватизации, передаёт BaigeNews.kz. В рамках Указа Президента о сокращении государственного участия в экономике и расширении конкуренции, страна активно двигается в сторону создания более открытой и конкурентоспособной экономической среды.

На повестке дня стоял ход выполнения Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы. Обсуждены меры, направленные на улучшение эффективности этого процесса. Завершена ревизия и актуализация данных государственного реестра имущества, что позволило улучшить управляемость активами. Внесены важные изменения в правила продажи объектов государственного имущества, в том числе введение "электронного кошелька" для обеспечения гарантийных взносов. Также увеличено время для подачи заявок на участие в торгах, что сделает процесс более доступным.

Существенные изменения коснулись также механизма аукционов: теперь имущество будет передаваться исключительно через открытые аукционы, с полным отказом от прямых продаж. Разработанные поправки в Закон "О государственном имуществе" направлены на повышение прозрачности и доверия к процессу. Кроме того, 100% сельскохозяйственных земель было оцифровано для повышения прозрачности при предоставлении земли, исключая пустынные и полупустынные территории.

Внесены поправки в административное законодательство, направленные на защиту бизнеса от ненужного вмешательства. Эти меры помогут создать более безопасную среду для ведения бизнеса, где каждый предприниматель сможет уверенно развивать свои проекты.

По данным Министерства финансов, уже передано в конкурентную среду 392 объекта государственной собственности и квазигоссектора на сумму 918,3 млрд тенге. На данный момент 69 объектов находятся в процессе реорганизации или ликвидации, а 21 объект выставлен на торги. В преддверии продажи еще 155 объектов активно идет предпродажная подготовка.

В завершение совещания Премьер-министр Олжас Бектенов поручил активизировать работу по либерализации экономики, с акцентом на расширение охвата новых направлений. Казахстан продолжает уверенно двигаться по пути экономических реформ, создавая более конкурентоспособную и прозрачную бизнес-среду.