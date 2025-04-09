Депутат Ерлан Саиров раскритиковал налоговые послабления, предусмотренные в проекте нового Налогового кодекса для недропользователей. По его словам, льготы на сумму 1,3 трлн тенге ставят под угрозу экономическую безопасность страны и не подкреплены механизмами контроля, передает BaigeNews.kz.

"В проекте правительство предлагает льготы на сумму свыше 1,3 трлн тенге в сфере недропользования. Мы с этим не согласны. По соглашениям о переработке твердых полезных ископаемых предусматривается освобождение на 10 лет от уплаты корпоративного подоходного налога, налога на имущество, земельного налога и НДС на импорт. Также предлагается освободить от НДПИ действующие месторождения. Это создаёт риск, что каждые 5 лет часть месторождения будет признаваться новым проектом и вновь освобождаться от налогообложения" , — заявил Ерлан Саиров.

Он также выразил обеспокоенность отсутствием эффективного контроля за геологоразведкой со стороны государства и предложением переносить затраты на разведку на контракты, где уже идёт добыча. Саиров назвал ситуацию "попахивающей сдачей государственных интересов".

"Мы, группа депутатов, направили правительству поправки с предложением исключить эти льготы. Просим вас публично озвучить позицию по каждому блоку — потому что эти меры напрямую касаются экономической безопасности Казахстана", - добавил он.

В ответ вице-премьер - министр национальной экономики Серик Жумангарин заявил, что предложенные изменения носят стратегический характер и направлены на запуск второго инвестиционного цикла.

"Первый инвестиционный цикл, в котором находился Казахстан, подходит к завершению. В 2024 году мы уже наблюдаем снижение притока прямых иностранных инвестиций, а также отрицательное сальдо. Это не критично, но требует срочных решений. Недра — наше природное богатство. За последние годы мы не открыли ни одного крупного месторождения. Чтобы привлечь инвесторов, нам необходимо создать благоприятные условия — в том числе через налоговые меры", — пояснил Жумангарин.

По словам Серика Жумангарина, правительство стремится перевести акцент с сырьевого экспорта на переработку.

"Мы даём льготы не на добычу, а на переработку. Цель — чтобы не вывозилось просто сырьё, а производилась готовая продукция с добавленной стоимостью. Это же касается и техногенных минеральных образований: это старые отходы, с которыми нужно что-то делать. Современные технологии позволяют эффективно извлекать из них полезные компоненты. И это тоже работает на экономику", — отметил Жумангарин.

Вице-министр промышленности и строительства РК Олжас Сапарбеков подтвердил, что налоговые стимулы направлены исключительно на развитие переработки.

"Мы разделяем добычу и переработку. Предлагаемые условия нацелены на то, чтобы бизнес углублял переработку и создавал добавленную стоимость здесь, в Казахстане. Что касается контроля, то он осуществляется территориальными подразделениями Комитета геологии", — сообщил Сапарбеков.

Олжас Сапарбеков добавил, что в рамках нового Кодекса о недрах министерство готово обсуждать методы регулирования и учесть дополнительные предложения депутатов.

"Некоторые месторождения имеют низкое содержание полезных компонентов. Для них тоже нужно предусматривать специальные подходы, чтобы переработка была рентабельной. Мы не говорим о безусловных льготах, а о разумной поддержке сложных объектов", — подчеркнул Сапарбеков.

По вопросу альтернативного налога на недропользование Олжас Сапарбеков пояснил, что это не налоговая льгота, а специальный режим налогообложения. По его словам, в соответствии с поручением Президента необходимо продлевать срок эксплуатации истощающихся месторождений, и предложенный механизм направлен именно на решение этой задачи.

Ранее мы сообщали, что порог по НДС будет установлен на уровне 40 миллионов тенге, НДС - 16%. По словам Жумангарина, снижение порога стало результатом компромисса между бизнес-сообществом и депутатами. Однако, несмотря на это, он отметил, что такие изменения приведут к потере 160 тысяч новых налогоплательщиков и недополучению 400 миллиардов тенге в бюджет.