Льготы на платную парковку в Астане теперь можно оформить онлайн

Фото: Парковочное пространство Астаны

В Парковочном пространстве Астаны ввели новый порядок получения льготы, передаёт BaigeNews.kz со скидкой на пресс-службу компании.

Теперь оформить льготы можно не выходя из дома. Для этого нужно заполнить на сайте специальную форму заявки, после льготные категории граждан могут парковаться на всех платных зонах в Астане – система фиксации автоматически определит наличие оформленной льготы.

"Для подачи заявления требуется зарегистрироваться на сайте astanapark.kz. Перечень льготных категорий и форма заявки размещены в разделе "Льготы". При положительном решении присвоенная льгота будет отображаться в профиле личного кабинета" — сообщает пресс-служба ТОО "Парковочное пространство Астаны".

Для оформления льготы требуется четыре документа:

Заполненное заявление; Удостоверение личности; Техпаспорт; Документ, подтверждающий право на льготу.

Получить одобрение на бесплатную парковку сможет только транспорт, зарегистрированный непосредственно на льготника.

В компании напомнили, что платные парковки работают согласно утверждённым правилам акимата. Места для платных парковок находятся в собственности города Астаны. Штраф за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств составляет 3 МРП.

Режим работы платных парковок: в будние дни с 8:00 до 20:00. В выходные и праздничные дни парковки бесплатны.