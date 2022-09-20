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Парковочное пространство Астаны Сегодня, 09:27
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Фото: Парковочное пространство Астаны

Льготы на платную парковку в Астане теперь можно оформить онлайн

В Парковочном пространстве Астаны ввели новый порядок получения льготы, передаёт BaigeNews.kz со скидкой на пресс-службу компании.

Теперь оформить льготы можно не выходя из дома. Для этого нужно заполнить на сайте специальную форму заявки, после льготные категории граждан могут парковаться на всех платных зонах в Астане – система фиксации автоматически определит наличие оформленной льготы.

"Для подачи заявления требуется зарегистрироваться на сайте astanapark.kz. Перечень льготных категорий и форма заявки размещены в разделе "Льготы". При положительном решении присвоенная льгота будет отображаться в профиле личного кабинета" — сообщает пресс-служба ТОО "Парковочное пространство Астаны".

Для оформления льготы требуется четыре документа:

  1. Заполненное заявление;
  2. Удостоверение личности;
  3. Техпаспорт;
  4. Документ, подтверждающий право на льготу.

Получить одобрение на бесплатную парковку сможет только транспорт, зарегистрированный непосредственно на льготника.

В компании напомнили, что платные парковки работают согласно утверждённым правилам акимата. Места для платных парковок находятся в собственности города Астаны. Штраф за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств составляет 3 МРП.

Режим работы платных парковок: в будние дни с 8:00 до 20:00. В выходные и праздничные дни парковки бесплатны.

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#парковка #Астана
Сегодня, 09:27
69
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