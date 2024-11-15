Льготные кредиты на весенне-полевые работы фермеры получат уже в декабре

Они смогут заблаговременно закупить топливо, запчасти и др.

Выступая на Первом форуме работников сельского хозяйства, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что с декабря этого года фермеры начнут получать выплаты на проведение весенне-полевых работ, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Ежегодно фермеры испытывают трудности с посевом из-за задержек по выплатам. Поэтому по моему поручению льготные кредиты на весенне-полевые работы будут доступны уже с декабря текущего года. В результате фермеры смогут заблаговременно закупить топливо, запчасти и другие необходимые товары и услуги", - сказал Токаев.

Ранее глава Минсельхоза РК заявил, что высокая урожайность ― это реальный результат сотрудничества государства и бизнеса.