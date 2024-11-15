Льготные кредиты на весенне-полевые работы фермеры получат уже в декабре
Сегодня, 15:42
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Сегодня, 15:42Сегодня, 15:42
164Фото: BaigeNews.kz
Они смогут заблаговременно закупить топливо, запчасти и др.
Выступая на Первом форуме работников сельского хозяйства, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что с декабря этого года фермеры начнут получать выплаты на проведение весенне-полевых работ, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Ежегодно фермеры испытывают трудности с посевом из-за задержек по выплатам. Поэтому по моему поручению льготные кредиты на весенне-полевые работы будут доступны уже с декабря текущего года. В результате фермеры смогут заблаговременно закупить топливо, запчасти и другие необходимые товары и услуги", - сказал Токаев.
Ранее глава Минсельхоза РК заявил, что высокая урожайность ― это реальный результат сотрудничества государства и бизнеса.
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