Льготные автокредиты в Казахстане закончились за 18 секунд

Фото: скриншот с сайта autonesie.kz

В первую минуту запуска платформы autonesie.kz для подачи заявок на льготное автокредитование сайт посетили 125 тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Фонд развития промышленности".

"761 казахстанец зарегистрировал свои заявки в первые 18 секунд с начала старта работы платформы в 10:00 часов. Количество посетителей сайта первую минуту составило 125 тысяч человек. Отметим, что сайт autonesie.kz справился с нагрузкой и обеспечил формирование пула. После достижения лимита приём заявок был автоматически завершён, функция "подать заявку" стала неактивной", — говорится в сообщении.

В процессе подачи заявки некоторые пользовали не смогли выбрать автопроизводителя, что также связано с достижением лимита заявок.

В фонде напомнили, что следующий приём заявок будет доступен казахстанцам в марте, и далее – на ежемесячной основе.

Дополнительно об этом будет сообщаться на официальном сайте Фонда и в его аккаунтах в социальных сетях.