Льготные автокредиты под 4% начнут вновь выдавать в ноябре

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Средства, вносимые в рамках погашения льготных автокредитов, аккумулируются и будут вновь выдаваться в виде займов под 4% годовых уже в первой половине ноября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Фонд развития промышленности".

Покупатели могут выбрать для покупки автомобили, произведенные на заводах ТОО "СарыаркаАвтоПром" и ТОО Hyundai Trans Kazakhstan.

"Револьверные средства начинают поступать. Я думаю, что револьверные средства вновь войдут в программу, и откроется финансирование предположительно в первой половине ноября. Это будет ежегодно по 2 тысячи автомобилей, начиная с ноября", - сообщил заместитель председателя АО "Фонд развития промышленности" Ринат Гаппаров.

Как отмечается на слайдах, по состоянию на 1 сентября 2022 года было одобрено 13 307 займов, в том числе на эту дату было выдано более 10 тыс. машин.

"На текущий момент одобрено 13,5 тыс. заявок и более 11 тыс. потребителей уже свои автомобили по данной программе получили. Если мы посмотрим в правом нижнем углу презентации, то пока программа будет существовать в течение 30 лет, будет обновлено около 60 тысяч автомобилей, то есть 60 тысяч потребителей смогут получить свои автомобили и 100 миллиардов превратятся в 450 миллиардов", — сказал он.

По плану финансирования до 2047 года за один год возврат револьверных средств составит 14,3 млрд тенге, которых хватит на выдачу новых автокредитов на покупку 1 858 машин при среднем чеке 7,7 млн тенге или 1 430 машин при среднем чеке 10 млн тенге. Всего за 25 лет с учетом первичных средств будет выдано 457 млрд тенге автокредитов на 59 351 авто при среднем чеке 7,7 млн тенге или 45 700 машин при среднем чеке 10 млн тенге.

Напомним, в мае ФРП выделил 100 млрд тенге на выдачу льготных автокредитов через несколько банков второго уровня. Эти средства были распределены следующим образом: АО "Банк ЦентрКредит" — 27,5 млрд тенге, АО "Евразийский банк" — 35 млрд тенге, АО Forte Bank – 15 млрд тенге и АО "Народный банк Казахстана" — 22,5 млрд тенге. Ставка вознаграждения по кредиту составляет 4% годовых (эффективная – 7,5%), срок финансирования до семи лет, первоначальный взнос от 0%. Максимальная сумма займа – не более 10 млн тенге при стоимости автомобиля до 15 млн тенге.

Программа рассчитана на 30 лет, в том числе период кредитования составит 25 лет. Средства, которые будут выплачиваться заемщиками в рамках кредитных договоров, будут вновь выдаваться новым покупателям казахстанских автомашин на револьверной основе.