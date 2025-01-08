Льготную программу по ипотеке и аренде жилья для рабочих кадров запустят в Казахстане
Соответствующее поручение дал премьер-министр.
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В Казахстане запустят льготную программу ипотечного и арендного жилья для рабочих кадров. Соответствующее поручение на заседании правительства дал премьер-министр Олжас Бектенов, передает BaigeNews.kz.
"Поручаю министерствам промышленности, энергетики и транспорта, сельского хозяйства, водных ресурсов совместно с предприятиями, акиматами и "Отбасы банком" разработать вопросы запуска льготных программ ипотечного и арендного жилья для рабочих кадров", – сказал Олжас Бектенов.
Он отметил, что в целом заинтересованным государственным органам, акиматам, нацкомпаниям и предприятиям надо обеспечить качественную реализацию отраслевых и региональных планов по проведению Года рабочих профессий.
"Все мероприятия должны быть системными, результативными и иметь долгосрочный социально-экономический эффект. Правительство будет держать вопросы проведения Года рабочих профессий на постоянном контроле", - заключил Бектенов.
Напомним, спрос на рабочие кадры в ближайшие годы составит более 1, 5 млн человек в Казахстане.
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