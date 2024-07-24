Льготную ипотеку запускают для жителей моногородов ВКО

В ВКО запускают льготную ипотечную программу для жителей моногородов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Программу разработали "Отбасы банк" совместно с управлением строительства, архитектуры и градостроительства ВКО. Она нацелена на привлечение квалифицированных кадров в маленькие города.

По данным акимата ВКО, сегодня в очереди на квартиру в моно- и малых городах ВКО состоят 5411 человек. Самая большая очередь в Зайсанском районе – 1668 человек. На втором месте Риддер – 1583 человека. За ним следует Алтай с очередью в 1400 человек. По Шемонаихинскому району квартиры ждут 760 человек.

Из всей этой очереди счёт "Отбасы банке" имеется только у 196 человек, а накопления есть всего у 173. Все эти люди – ценные кадры, без которых невозможно нормальное функционирование населённых пунктов (учителя, медики, сотрудники МЧС). Кроме того, в общей сложности по Риддеру, Алтаю, Зайсану, Серебрянску и Шемонаихе не хватает 409 специалистов этих профессий. По мнению областных властей, хорошим стимулом для приезда в маленький город является возможность получить доступное жильё.