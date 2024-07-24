Льготную ипотеку запускают для жителей моногородов ВКО
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В ВКО запускают льготную ипотечную программу для жителей моногородов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Программу разработали "Отбасы банк" совместно с управлением строительства, архитектуры и градостроительства ВКО. Она нацелена на привлечение квалифицированных кадров в маленькие города.
По данным акимата ВКО, сегодня в очереди на квартиру в моно- и малых городах ВКО состоят 5411 человек. Самая большая очередь в Зайсанском районе – 1668 человек. На втором месте Риддер – 1583 человека. За ним следует Алтай с очередью в 1400 человек. По Шемонаихинскому району квартиры ждут 760 человек.
Из всей этой очереди счёт "Отбасы банке" имеется только у 196 человек, а накопления есть всего у 173. Все эти люди – ценные кадры, без которых невозможно нормальное функционирование населённых пунктов (учителя, медики, сотрудники МЧС). Кроме того, в общей сложности по Риддеру, Алтаю, Зайсану, Серебрянску и Шемонаихе не хватает 409 специалистов этих профессий. По мнению областных властей, хорошим стимулом для приезда в маленький город является возможность получить доступное жильё.
"Банк на паритетной основе готов выделить в текущем году на программу льготной ипотеки один миллиард тенге. Необходимо также предусмотреть из областного бюджета один миллиард тенге для реализации данной программы. Это позволит сократить очерёдность, обеспечить жильём специалистов различных отраслей, снизить отток населения из моногородов", – сказал руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства ВКО Дидар Кенесбаев.
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