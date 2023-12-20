Новую льготную ипотеку предлагают разработать депутаты в Казахстане

Депутат Мажилиса Парламента РК Динара Шукижанова в депутатском запросе предложила создать новую жилищную программу для работников обрабатывающей отрасли, передаёт BaigeNews.kz.

Динара Шукижанова отметила, что сегодня в обрабатывающем секторе работают 590 тыс. человек. Средняя зарплата работников отрасли составляет 415 тыс. тенге, что ниже по сравнению с другими отраслями.

"Стоит отметить, что именно потребность зарабатывать больше с целью покупки собственного жилья является главной причиной ухода кадров в другие сектора экономики. К сожалению, бизнес самостоятельно неспособен покрыть весь существующий спрос на жилье. В качестве решения проблемы оттока кадров в другие отрасли и для повышения заинтересованности людей дальше работать на производствах, партия Respublica совместно с бизнесом предлагает разработку льготной ипотеки для работников обрабатывающей отрасли по аналогии с программой для военных "Әскери баспана", - сказала депутат.

Банки предлагают ипотеку с процентной ставкой от 15,5 до 25% годовых с первоначальным взносом от 10 до 50%. При этом цены на жилье варьируются от 300 до 720 тыс. тенге за 1 кв. метр.