Государство предлагает выгодную альтернативу арендному жилью для работающей молодёжи - в 17 регионах Казахстана запущена льготная ипотечная программа совместно с АО "Отбасы банк", передаёт BaigeNews.kz. Это новый шаг к тому, чтобы молодые казахстанцы могли не просто снимать, а приобретать собственное жильё на доступных условиях.

Условия программы варьируются по регионам, но в целом остаются максимально лояльными: первоначальный взнос составляет от 10 до 20% от стоимости жилья, а годовая ставка - от 5 до 9%. Это делает покупку собственной квартиры более реальной для тех, кто раньше мог рассчитывать только на аренду.

Интерес к программе оказался высоким: уже 2026 человек, то есть 81% от общего числа участников прежней программы арендного жилья, обратились в филиалы "Отбасы банка" за консультацией и участием в новой ипотеке. На сегодняшний день 647 молодых граждан уже получили ипотечные займы, ещё 321 участник активно подбирает жильё. Остальные проходят этап проверки платёжеспособности.

Таким образом, программа не просто предлагает новый формат поддержки, но и открывает молодёжи реальные перспективы обзавестись собственным уголком.

Ранее мы сообщали, что ипотека для казахстанцев станет доступнее.