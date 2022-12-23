Льготное жильё вне очереди выдавали в Шымкенте

Борцы с коррупцией выявили нарушения в деятельности управления жилья Шымкента. По данным Антикора, из-за отсутствия законодательных норм, должностные лица могли самостоятельно выбирать квартиру со статусом "служебное жилье" и приватизировать её, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Коррупционные схемы выявлены и при выдаче арендного жилья. По данным ведомства, победителей конкурса выбирают нечестным путём.

"Вы должны понимать, эта проблема остро стоит не только в Шымкенте, но и по всему Казахстану. Мы это открыто обсуждаем на комиссии, а вы не хотите обнародовать эту проблему. И вовремя ничего не решаете. Набравшие 16–17 баллов, получили арендное жильё, а набравшие 26 баллов не включены в список победителей. За полгода моей работы в Шымкенте, ещё ничего не поменялось в управлении жилья. Чем вы заняты и куда смотрите? Мы должны всех закрыть за решётку, чтобы ситуация изменилась?!" - сказал первый замруководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции Шымкента Жандос Жумабаев.

Руководитель управления жилья Жанат Утебаева пояснила:

"Мы сейчас настроили базу. Квартиры распределяются по итогам жилищной комиссии. Кому попало мы квартиры не выдаём. Решение комиссии можно посмотреть на сайте kezekte.kz. Мы принимаем решения и меняемся. Каждый человек по ИИН и своему ЭЦП может посмотреть, сколько перед ним человек стоят в очереди и сколько после него. Остальные ошибки будут рассмотрены и исправлены".

По данным Антикора, управление жилья рассчитывает стоимость арендных квартир по одной категории здания, а цена аренды правовым актом не утверждается. За последние три года сняли с очереди на жильё более 4 000 человек. Из них 84 сироты и 278 многодетных матерей.

"Как показал анализ, предоставление жилья нередко проходит без соблюдения очерёдности. К примеру, граждане с 2012 года стоят в очереди на жильё по категории "дети-сироты". Будучи №36, 37, 38, 40 и 41 в очереди, они не получили квартиры, тогда как очередникам №42-48 жильё предоставлено. Подобные случаи не единичны. По информации служащих управления жилья, причинами такой практики является безрезультативный поиск нуждающихся в жилье", - сообщил глава Управления превенции антикоррупционной службы Шымкента Алексей Колосков.

Руководитель управления жилья заверила: по всем замечаниям Антикора работа ведётся.

Случаев коррупции специалисты не выявили. Однако потенциальная возможность сохраняется, считают в департаменте. По итогам антикоррупционного мониторинга, внесено 15 предложений.