Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с отечественными аграриями, в ходе которой были обсуждены меры поддержки, в том числе финансирование весенне-полевых работ, передаёт BaigeNews.kz.

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров сообщил, что в этом году по сравнению с прошлым объем льготного кредитования ВПР увеличен до рекордных 700 млрд тенге. В 2024 году государство выделяло 580 млрд тенге.

Кроме того, по словам министра, прием заявок на льготное кредитование 2025 года по инициативе Правительства запущен с ноября прошлого года. Хотя ранее средства по программе "Кен дала" приходили в мае, когда посевная была в самом разгаре.

Кроме того, объем льготного лизинга сельскохозяйственной техники в Казахстане увеличен до 200 млрд тенге с процентной ставкой всего 5%.

По информации министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова, это на 80 млрд тенге больше, чем в прошлом году, когда господдержка составила 120 млрд тенге.

К тому же, улучшились и условия лизинга. Ранее ставка составляла 23%, а получение субсидий на процентную ставку могло занимать месяцы.

Теперь же аграрии могут использовать технику в качестве залога, а инвестиционные субсидии использовать в качестве 30% первоначального взноса.