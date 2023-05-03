Льготное автокредитование: когда озвучат новые условия программы

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

Окончательные условия программы льготного автокредитования казахстанцам сообщат до 15 мая. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Все имеют право участвовать (в программе – Авт.), и это необходимость дальнейшего совершенствования программы. Мы будем устанавливать максимальный порог по заработной плате, чтобы те, кто получают зарплату выше определённой суммы, не смогли участвовать в программе. Мы смотрим, изучаем, до 15 мая озвучим условия", - рассказал Карабаев в кулуарах мажилиса.

Министр также объяснил, от чего зависит размер процентной ставки кредитования автомобилей.

"У нас сейчас базовая ставка Нацбанка 16 процентов, при таком раскладе четыре процента автокредитования - это хорошая процентная ставка. Поэтому эта программа достаточно успешная, и мы идём в сторону её совершенствования", - уточнил он.

Ранее в МИИР озвучили, какие изменения рассматриваются в программе льготного автокредитования.