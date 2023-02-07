Льготное автокредитование: будет ли дополнительное финансирование

Заместитель главы Фонда развития промышленности (ФРП) Ринат Гаппаров рассказал, планируется ли дополнительное финансирование программы льготного автокредитования в нашей стране, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что решение о необходимости дополнительного финансирования программы будет вынесено после того, когда будет видно, сколько казахстанцев стали участниками программы в феврале.

"Сейчас я не могу сказать, потому что я не член правительства. Поэтому я на этот вопрос не смогу ответить. Мы готовим справку и по этой справке видно количество желающих получить программу. Справка будет представлена в правительство, где мы напишем общую потребность казахстанцев в деньгах на программу.

Нужно посмотреть статистику, сколько в феврале "зайдет". Потому что я так предполагаю, что из 125 тысяч были люди, которые просто решили попробовать и реально возможно машина не нужна", - заявил Гаппаров.