Лежащую вдоль трассы после инсульта павлодарку спасли полицейские
Полицейские вызвали скорую помощь и поддерживали женщину до прибытия медиков.
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В Павлодарской области полицейские спасли жизнь женщине, которая перенесла инсульт на улице прямо на трассе, передаёт BaigeNews.kz.
"Во время патрулирования автодороги возле посёлка Атамекен инспекторы роты патрульной полиции капитан Асет Темірғалы и старший лейтенант Алдияр Сагадатов заметили женщину, которая лежала вдоль проезжей части дороги. Они сразу же остановились и подошли к ней, заметив признаки инсульта: у женщины были нарушены координация движений, речь и она не могла встать. Понимая всю серьёзность ситуации, полицейские вызвали скорую помощь и поддерживали женщину до прибытия медиков", – сообщается в пресс-релизе департамента полиции региона.
Прибывшие на место медики подтвердили, что женщина перенесла инсульт. Её доставили кардиологический центр в Павлодаре. Поблагодарив полицейских, врачи отметили, что в данной ситуации каждая секунда была очень важна для женщины.
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