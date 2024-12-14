В Павлодарской области полицейские спасли жизнь женщине, которая перенесла инсульт на улице прямо на трассе, передаёт BaigeNews.kz.

"Во время патрулирования автодороги возле посёлка Атамекен инспекторы роты патрульной полиции капитан Асет Темірғалы и старший лейтенант Алдияр Сагадатов заметили женщину, которая лежала вдоль проезжей части дороги. Они сразу же остановились и подошли к ней, заметив признаки инсульта: у женщины были нарушены координация движений, речь и она не могла встать. Понимая всю серьёзность ситуации, полицейские вызвали скорую помощь и поддерживали женщину до прибытия медиков", – сообщается в пресс-релизе департамента полиции региона.

Прибывшие на место медики подтвердили, что женщина перенесла инсульт. Её доставили кардиологический центр в Павлодаре. Поблагодарив полицейских, врачи отметили, что в данной ситуации каждая секунда была очень важна для женщины.