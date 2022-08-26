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POLISIA.KZ Сегодня, 02:28
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Фото: POLISIA.KZ

Lexus столкнулся с верблюдом в Атырауской области

24 августа около 21:30 часов на трассе "Доссор - Атырау" автомобиль Lexus столкнулся с верблюдом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.

От полученных травм животное погибло на месте. 39-летний водитель иномарки привлечен к административной ответственности. Владельца верблюда устанавливает полиция.

Ранее в Нур-Султане автомобиль вылетел в кювет из-за столкновения с лошадьми, а в Туркестанской области в ДТП с лошадью погибли три человека.

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#дтп #Атырау #животные #полиция
Сегодня, 02:28
37
Журналист

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