Lexus столкнулся с верблюдом в Атырауской области

Фото: POLISIA.KZ

24 августа около 21:30 часов на трассе "Доссор - Атырау" автомобиль Lexus столкнулся с верблюдом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.

От полученных травм животное погибло на месте. 39-летний водитель иномарки привлечен к административной ответственности. Владельца верблюда устанавливает полиция.

Ранее в Нур-Султане автомобиль вылетел в кювет из-за столкновения с лошадьми, а в Туркестанской области в ДТП с лошадью погибли три человека.