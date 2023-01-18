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185Фото: polisia.kz
Lexus слетел с моста в Актобе
В Актобе автомобиль слетел с моста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Инцидент произошёл 18 января около 00:30 на мосту у посёлка Заречный.
"Водитель автомашины Lexus, двигаясь со стороны жилого массива Каргалы, не соблюдая скоростной режим, допустил столкновение с автомашиной Subaru. От удара Lexus слетел с моста. В результате ДТП водитель Lexus с различными травмами доставлен в больницу", - сообщили в полиции.
В настоящее время проводятся следственные действия. В ходе осмотра места происшествия установлено, что на проезжей части гололёда не было.
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