Lexus и клинику в Боровом конфисковали у гражданки США

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Гражданка США подозревается в хищении более миллиарда тенге в Акмолинской области, передает BaigeNews.kz. По данным следствия, иностранка владела сетью клиник в Казахстане. Однако перед тем, как стать фигурантом уголовного дела, американка успела покинуть страну.

"Следует отметить, что "Г.Ю.А." подозревается в том, что, будучи владельцем сети клиник в группе с бывшими руководителями управления здравоохранения в рамках договора ГЧП совершила хищение бюджетных средств на сумму 1 167 513 600 тенге путем поставки старого медицинского оборудования под видом нового, часть из которых были в нерабочем состоянии. В последующем на эти деньги она построила здание поликлиники за 890 миллионов тенге, которое пыталась продать государству уже за 4,5 миллиарда тенге", - сообщили в Генеральной прокуратуре.

Подозреваемая уехала из Казахстана в апреле 2021 года. Ее объявили в международный розыск и заочно арестовали.

В ходе досудебного расследования спецпрокуроры смогли взыскать с гражданки США ее имущество в пользу государства.

"Новое здание частной клиники с земельным участком, расположенное на побережье Бурабай, и автомашина марки Lexus приобретены незаконным путем. Постановлением Акмолинского областного суда от 02.06.2023 года (вступило в законную силу) в пользу государства конфисковано вышеуказанное имущество", - отметили в ведомстве.

Основное уголовное дело по обвинению бывших руководителей управления здравоохранения Акмолинской области находится в суде. Они содержатся под стражей.