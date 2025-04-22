  • 22 Апреля, 16:13
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Левый берег Астаны превратился в реку после ливня и града

Ливень парализовал левый берег столицы.

Сегодня, 15:04
АВТОР
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Pixabay Сегодня, 15:04
Сегодня, 15:04
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Фото: Pixabay

22 апреля левый берег Астаны оказался буквально залит водой после сильного дождя, передаёт BaigeNews.kz.

В Сети появилось видео с проспекта Туран, где машины с трудом пробираются через гигантские лужи — дороги местами напоминали настоящие реки.

Помимо проливного дождя, на жителей столицы обрушился и крупный град, вызвавший дополнительное беспокойство у автомобилистов и пешеходов.

Примечательно, что на правом берегу Астаны таких осадков не было — там погодные условия остались спокойными.

Горожане в соцсетях вновь подняли вопрос о состоянии ливневой канализации и качестве городской инфраструктуры.

Стоит отметить, что днем ранее астанчан предупреждали также о грозе и осадках.

К слову, сегодня, 22 апреля, в Астане официально завершили отопительный сезон.

 
 
 
 
 
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Публикация от ASTANA|АСТАНА|SERGEK (@astana_brothers)

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