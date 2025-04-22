22 апреля левый берег Астаны оказался буквально залит водой после сильного дождя, передаёт BaigeNews.kz.

В Сети появилось видео с проспекта Туран, где машины с трудом пробираются через гигантские лужи — дороги местами напоминали настоящие реки.

Помимо проливного дождя, на жителей столицы обрушился и крупный град, вызвавший дополнительное беспокойство у автомобилистов и пешеходов.

Примечательно, что на правом берегу Астаны таких осадков не было — там погодные условия остались спокойными.

Горожане в соцсетях вновь подняли вопрос о состоянии ливневой канализации и качестве городской инфраструктуры.

Стоит отметить, что днем ранее астанчан предупреждали также о грозе и осадках.

К слову, сегодня, 22 апреля, в Астане официально завершили отопительный сезон.