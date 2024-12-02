Летучая мышь устроила переполох в одном из домов Астаны

Жительнице Астаны пришлось вызвать сотрудников Департамента по ЧС из-за летучей мыши, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение МЧС РК.

"Сегодня в районе Сарайшык в квартиру на 8-ом этаже многоквартирного жилого дома залетела летучая мышь, которая не могла самостоятельно найти выход. Спасатели, прибывшие на вызов обеспокоенной хозяйки, осторожно поймали и выпустили на волю незваного гостя", - рассказали в ведомстве.

Фото: МЧС РК

В МЧС объяснили, что надо делать, если домой залетела летучая мышь.

избегайте прямого контакта с ней;

уведите детей и домашних питомцев в другое помещение.

Ранее сообщалось, что новый вирус обнаружен у летучих мышей, он может передаваться от них к людям.