Лето будет жарким – МЧС заявило о высоком риске пожаров

О том, что предстоящее лето ожидается жарким, что в свою очередь может стать причиной пожаров, рассказал заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК Маргулан Аманбаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Согласно прогнозам, лето жарким, риски возникновения природных пожаров высоки. Безусловно, на пожарную опасность в лесостепной зоне страны огромное влияние оказывают природные климатические условия и нарушения требований пожарной безопасности гражданами, но мы совместно должны принять меры по предупреждению, ограничению распространения пожаров и принятию своевременных мер по их тушению", - сказал Маргулан Аманбаев.

В целях снижения рисков возникновения природных пожаров в МЧС рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности, а именно:

не бросать горящие спички и окурки;

не допускать разведение костров в лесных и степных массивах;

после пребывания на природе стеклянную посуду следует забирать с собой, так как солнечный свет, проходя через стекло, может сфокусировать и поджечь сухую траву;

проводить мероприятия по вывозу горючего мусора, очистке от сухой растительности и уборке территории населенных пунктов;

в случае возникновения природных пожаров незамедлительно сообщать в противопожарную службу по телефонам 101, 112.

Маргулан Аманбаев напомнил, что за несоблюдение правил пожарной безопасности в лесных и степных массивах, предусмотрена административная ответственность по статьям 336, 367, 410 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.