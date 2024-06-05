Летняя жара придёт в Астану
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В РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды на три дня в Астане, Алматы и Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz.
5 июня
Астана: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8, днём 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днём 27-29 тепла.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днём 27-29 тепла.
Шымкент: небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днём 31-33 тепла.
6 июня
Астана: переменная облачность, днём дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днём 22-24 тепла.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днём 30-32 тепла.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днём 35-37 тепла.
7 июня
Астана: переменная облачность, дождь, днём временами сильный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днём 20-22 тепла.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днём 32-34 тепла.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днём 35-37 тепла.
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