Летняя жара придёт в Астану

В РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды на три дня в Астане, Алматы и Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz.

5 июня

Астана: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8, днём 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днём 27-29 тепла.

Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днём 27-29 тепла.

Шымкент: небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днём 31-33 тепла.

6 июня

Астана: переменная облачность, днём дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днём 22-24 тепла.

Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днём 30-32 тепла.

Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днём 35-37 тепла.

7 июня

Астана: переменная облачность, дождь, днём временами сильный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днём 20-22 тепла.

Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днём 32-34 тепла.

Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днём 35-37 тепла.