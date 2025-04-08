Министерство просвещения Республики Казахстан активно готовится к летней кампании 2025 года, планируя охватить 3,1 млн детей, включая более 500 тыс детей из социально уязвимых категорий, передаёт BaigeNews.kz. Примечательно, что при поддержке фонда "Қазақстан халқына" 10 тыс. детей смогут отдохнуть совершенно бесплатно.

Летний отдых обещает быть насыщенным и разнообразным - дети смогут не только работать и развивать творческие способности, но и отправиться в увлекательные туристические маршруты, участвовать в образовательных и интеллектуальных мероприятиях, а также стать частью международных проектов и форумов.

Готовность к летнему сезону обеспечивается слаженной работой 9 государственных органов, а также созданием республиканского и региональных штабов. Подготовлен целый список центров отдыха, готовых распахнуть свои двери этим летом.

Особое внимание уделяется безопасности: усилены меры контроля за соблюдением санитарных норм, пищевой безопасности, а также мерами предосторожности на воде, в лесу и на спортивных объектах. Чтобы сделать отдых безопасным и увлекательным, в регионах будут реализованы уникальные проекты, такие как "Сакральный восток", "Ұлы Дала кереметі", "Jas galym", "Гастро туризм" и другие.

В 2025 году планируется работа 16 круглогодичных лагерей, открытие 188 сезонных, более 10 тыс пришкольных лагерей и 512 палаточных и юрточных лагерей.

Ранее мы сообщали, что дети и молодёжь в Казахстане получают всестороннюю поддержку государства.