Летнее кафе и торговые точки снесут на перекрёстке Толе би и Момышулы в Алматы

Фото: пресс-службы акимата Алматы

В Алматы по решению суда снесут несколько торговых точек и кафе на пересечении улиц Толе би и Момышулы. Они расположены на тротуаре и землях общего пользования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Ранее этот участок арендовал у города предприниматель.

"По истечении срока аренды бизнесмен отказался возвращать участок в государственный фонд. В связи с этим управление градостроительного контроля Алматы обратилось с иском в суд. В сентябре 2021 года межрайонный экономический суд постановил снести самовольные постройки и вернуть землю в общее пользование", — сообщили в акимате.

Исковое заявление собственника Алматинский городской суд оставил без рассмотрения. После судебных разбирательств решение суда первой инстанции вступило в законную силу. Срок сноса построек назначит судебный исполнитель.