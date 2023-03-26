Летевший в Актау самолёт вынужденно приземлился в Атырау

Фото: azh.kz

Самолет авиакомпании Fly Arystan, летевший рейсом Актобе — Актау, совершил вынужденную посадку в Атырау, сообщила передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

"Fly Arystan информирует, что рейс КС7775 Актобе — Актау, вылетевший в 1:10 26 марта совершил вынужденную посадку в Атырау, в связи с неблагоприятными погодными условиями Актау, а именно сильный туман на момент прилёта", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что предпринимают меры по предупреждению задержек и отмены рейсов, но некоторые случаи не поддаются контролю.

"Причина задержки рейса, в данном случае, произошла не по вине и вне контроля авиакомпании", — сообщает Fly Arystan.

Пассажирам предоставили напитки и горячее питание.