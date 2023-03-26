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Сегодня, 18:24
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85Фото: azh.kz
Летевший в Актау самолёт вынужденно приземлился в Атырау
Самолет авиакомпании Fly Arystan, летевший рейсом Актобе — Актау, совершил вынужденную посадку в Атырау, сообщила передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
"Fly Arystan информирует, что рейс КС7775 Актобе — Актау, вылетевший в 1:10 26 марта совершил вынужденную посадку в Атырау, в связи с неблагоприятными погодными условиями Актау, а именно сильный туман на момент прилёта", — говорится в сообщении.
В компании отметили, что предпринимают меры по предупреждению задержек и отмены рейсов, но некоторые случаи не поддаются контролю.
"Причина задержки рейса, в данном случае, произошла не по вине и вне контроля авиакомпании", — сообщает Fly Arystan.
Пассажирам предоставили напитки и горячее питание.
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