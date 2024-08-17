Летевший Цюрих самолёт экстренно приземлился в Астане

В пресс-службе столичного аэропорта сообщили об экстренном приземлении "Боинга" в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается также, что из-за ошибки экипажа аэропорт столицы временно закрылся.

Фото: пресс-служба аэропорта

"В 16:00 по местному времени рейс SWR161 авиакомпании Swissair, выполнявший полет из Токио в Цюрих на борту Боинга 777-300ER (бортовой номер HBJNI), произвел экстренную посадку в аэропорту Астаны. Экипаж принял решение приземлиться из-за подозрения на инсульт у 50-летнего пассажира. После успешной посадки в 16:00, во время разворота на рулежной дорожке, по ошибке экипажа самолет съехал на грунт. В связи с этим, в 16:03 была объявлена тревога для выполнения аварийно-спасательных работ", — говорится в сообщении.

Фото: Айгерим Бакпаева/BaigeNews.kz

Аэропорт Астаны временно закрылся для всех рейсов на два часа, в результате ожидаются задержки регулярных рейсов.

Фото: Айгерим Бакпаева/BaigeNews.kz

"Мы приносим извинения нашим пассажирам за возможные неудобства и делаем все возможное для минимизации задержек. Мы следим за ситуацией и будем предоставлять обновления по мере поступления новой информации. Благодарим за понимание и поддержку", — говорится в сообщении.

Фото: Айгерим Бакпаева/BaigeNews.kz