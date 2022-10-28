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pixabay.com Сегодня, 12:47
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Фото: pixabay.com

Летевший из Алматы в Москву самолёт совершил аварийную посадку

Летевший из Алматы в Москву самолёт компании "Аэрофлот", совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Известия".

Издание сообщает, что рейс SU9 FV6536 приземлился с сигналом о течи гидрожидкости из двигателя 28 октября. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, ранее из-за технических неполадок в Алматы вернулся борт Air Astana, вылетевший в Мале. Во время полёта произошёл отказ датчика контроля и индикации вибрации двигателя. Согласно процедурам безопасности, было принято решение вернуться в аэропорт вылета для устранения неисправности. 

 

 

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#авиаперевозки #Алматы #Москва
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:47
221
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