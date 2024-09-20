Лесоповал по-семски: как валят гарь после пожара в резервате "Семей Орманы"

В Семее на базе резервата "Семей Орманы" планируют создать комплекс по переработке сгоревшей древесины и завезти первые ведомственные харвестеры – лесозаготовительную технику для расчистки сгоревшего бора. На покупку пяти харвестеров и уборочных снарядов планируется одолжить в лизинг 2,5 миллиарда тенге. Долговые обязательства будет исполнять резерват за счёт вырученных средств. Руководство предприятия признаёт, что покупка этого арсенала рискованная, но древесину нужно переработать выгодно. В свою очередь, рядовые сотрудники переживают, что это скажется на зарплатах и обеспечении лесопожарных станций. Корреспондент BaigeNews.kz выслушал мнения сторон.

Безотходно, но рискованно

Июньский пожар 2023 года в Абайской области оставил после себя свыше 60 тысяч гектаров сгоревшего леса. В пересчёте на товар это шесть миллионов кубометров древесины, которую нужно максимально быстро спилить и реализовать. Так как из-за непрерывной и прожорливой работы вредителей горельник постепенно превращается в труху.

Через два года экономически выгодный деловой и полуделовой пиловочник перейдёт в разряд дровяной древесины. Частные пилорамы и строительные бригады потеряют к ней интерес.

Из этих соображений "Семей Орманы" планирует запустить собственный цех переработки всех видов древесины и исполнить мечту о самоокупаемости предприятия.

В четырёх филиалах резервата сохранились столярные цеха со станками старого образца, на которых экспериментально изготовили несколько видов продукции, в том числе пробный деревянный домик и вагончики.

В ближайшее время руководство планирует поэтапно закупать оборудование, чтобы деревообрабатывающий завод обрастал новыми производственными линиями с безотходной выработкой. Сначала здесь запустят цеха по выпуску поддонов и распиловке древесины, а затем расширят линейку продукции до 23 наименований. Конечным продуктом станут прессованные пеллеты для топки печей.

Сейчас расчисткой сгоревшего бора занимаются 42 производственные бригады, в которых работают около 200 человек. А также две частные компании, выигравшие лоты по разработке древесины. Кроме того, посильную помощь в санитарной очистке реликтового бора оказывают военнослужащие МЧС и министерства обороны РК.

В резервате рассказали, что на содержание, зарплату и обеспечение необходимым инвентарём 42 бригад расходуется 61% выручки. На сегодня из сгоревшего бора реализовано 68 тысяч кубометров древесины на сумму 500 миллионов тенге. В основном при помощи бензопил и тракторов.

Администрация "Семей Орманы" планирует оптимизировать работу и увеличить производительность труда до одной тысячи кубометров за смену при помощи пяти новых харвестеров, которые могут прийти на замену людям.

Харвестер – это лесозаготовительная машина, выполняющая валку деревьев, обрезку сучьев, распиловку ствола заданной длины. Для этой и другой лесосечной техники резерват планирует одолжить 2,6 миллиарда тенге в лизинг у Фонда развития промышленности со сроком выплаты семь лет из средств своего спецсчёта.

На сегодня резерват "Семей Орманы" имеет ряд финансовых обязательств: зарплаты рабочим, закуп техники и инвентаря для охраны и защиты леса. А в ближайшее время добавится ещё одна статья расходов – долг в 2,6 миллиарда тенге за лесозаготовительную технику.

Мы спросили главу резервата о том, насколько оправдан риск и сможет ли техника с заводом для реализации горельника окупить себя?

"Да, это большой риск, но бездействовать мы тоже не можем. Если мы будем разрабатывать гарь старым методом вручную, то не получим экономического эффекта. Мы объявили услуги лизинга и будем заключать трёхсторонний договор с поставщиком техники и Фондом развития промышленности. Процесс госзакупок запущен. Мы планируем купить пять харвестеров, 10 прицепов с гидроманипуляторами, семь лесовозов и один мульчер для перемалывания древесины. Кроме того, планируем расширить лесосеменной комплекс с увеличением видового состава деревьев, приобрести теплицу для выращивания растений при помощи гидропоники", – поведал нам о стратегии самоокупаемости гендиректор ГУ ГЛПР "Семей Орманы" Ануарбек Бермагамбетов.

Железные дровосеки

На сайте госзакупок указывается, что резерват планирует закупить: три шестиколёсных харвестера марки NISULA N6 польско-финского производства за 255,8 миллиона тенге каждый; два гусеничных экскаватора LiuGong CLG922E китайского производства с харвестерной головкой PONSSE H7 HD по цене 256 миллионов тенге каждый.

Помимо харвестеров на лесоповале нужны и форвардеры – это такая техника, которая собирает сваленный лес и сортирует его по ассортименту. Как правило, известные фирмы производят сразу комплекс из двух этих агрегатов. Но резерват решил сэкономить и выставил заявку следующего содержания: вместо форвардеров заявлены три лесовоза на базе шасси Shacman с гидроманипулятором по 80,2 миллиона тенге; четыре лесовоза на базе шасси Shacman по цене 151,4 миллиона тенге за каждую, 10 полуприцепов с гидроманипулятором по 18 миллионов тенге белорусского производства и немецкий мульчер для перемалывания древесины за 344 миллиона тенге.

Казалось бы, на этом можно было закончить разговор о рисках, но мы решили узнать мнение специалистов о закупаемой лесозаготовительной технике у тех людей, кто десятилетиями валит лес на харвестерах. И нашли мы их при разработке горельника в Успенском лесничестве Новошульбинского филиала резервата. В рамках проекта антикоррупционного волонтёрства мы выехали на место.

В данное время ряд подрядных казахстанских организаций занимается разработкой горелого леса. Одна из них – ТОО "GLOBAL MANUFACTURING", павлодарская компания из сферы обрабатывающей промышленности. Именно она привлекла для работы две бригады из России, которые занимаются механизированной заготовкой леса на финских харвестерах.

"Мы выиграли два лота в размере пяти кварталов – это около 75 тысяч кубометров. За три месяца, начиная с середины июня, отработали 13 тысяч кубов. Летом была сильная жара: гидравлика греется, поэтому работали в ночную смену. Также надо учесть технические моменты и логистику – другая страна, отсутствие запчастей, обслуживание немного затрудняется, нет сервисного центра. Если бы не было фарватера, процесс занимал бы больше времени", – рассказал нам представитель компании-разработчика по имени Аскар.

Харвестер и фарватер – единый комплекс. Первый переводится как "комбайн", пилит, заготавливает ассортимент леса и укладывает лентами. Фарватер идёт следом и укладывает брёвна штабелем по размеру для удобства подъезда автомобилей, убирает за собой ветки и дрова. Его преимущество в маневренности и прочности – дно закрыто металлической защитой, говорят машинисты.

В бору Успенского лесничества трудятся две механизированные бригады. Одна из них на момент нашего приезда ждала заветные запчасти из России. Без них работа не идёт, а каждый день простоя влияет на выручку рабочих, которая зависит от объёма заготовок.

Андрей Ромашов работает на фарватере,приехал в Семей из Удмуртии, Роман Шихонин управляет харвестером, живёт в республике Коми. Они больше 15 лет трудятся на лесоповале, объездили десятки тысяч километров от Камчатки до Карелии.

С июня работают в Абайской области по 20 дней. Скоро их сменит другая бригада. За одну восьмичасовую смену каждый харвестер валит до 200 кубометров леса. Это в разы больше, чем несколько снабжённых пилами бригад вместе взятых.

Мы поговорили с обеими бригадами и выяснили много любопытных данных о технической рубке. Во-первых, новички на лесозаготовительных машинах – это табу. Управление техникой, особенно харвестерами, не доверяют только что отучившимся машинистам. Для этого нужен год теории и практики под руководством опытного наставника.

"Сейчас в России пошло такое – открывают школы, учатся три месяца, но без опыта "убивают" сложную, дорогую в обслуживании технику. По экономике на обслуживание закладывается 150-200 рублей с кубометра. В результате выходит около миллиона рублей в месяц на комплекс. По вашему – пять миллионов тенге. Техника эксплуатируется в тяжёлых условиях. Её надо обязательно обслуживать. Через каждые две тысячи менять все масла и жидкости. Это не считая поломок", – рассказали операторы-машинисты.

По мнению представителя второй бригады Алексея Глотова, в работе лучше использовать проверенную технику. Особенно, если речь идёт о сгоревшем лесе, который намного сложнее поддаётся рубке. Наличие сервисных центров играет большую роль в её обслуживании.

"Люди сейчас пытаются покупать китайскую технику у непроверенных фирм. Но есть лишь три всемирно известных марки лесорубочных комплексов, которые на сто процентов зарекомендовали себя – это John Deere, Komatsu, Ponsse. Они проверены, у них есть свои сервисные центры, механизмы отточены, 40 лет на рынке, а китайцы только заходят", – поделился своим мнением машинист-оператор Алексей Глотов.

Кстати, такой комплекс, состоящий из харвестера и форвардера PONSSE, стоит около 800 миллионов тенге. Дороже, но надёжнее, говорят машинисты.

По данным Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК, если резерват приобретёт данную технику – то это будут первые в Казахстане подведомственные железные дровосеки на гидравлике.

Примерно пять лет назад северно-казахстанские частные лесорубы купили несколько харвестеров белорусского бренда "АНКАДОР". Но после двух лет эксплуатации лесоуборочная техника простаивает из-за отсутствия запасных частей.

В резервате "Семей Орманы" ответили, что в курсе наличия лидеров в сфере лесоочистительной техники, но всё же делают выбор в пользу финской NISULA, китайских LiuGong и лесовозов на базе шасси Shacman из-за их меньшей стоимости.

Сервис и обучение

Как выяснилось, обучение и сервис – главные составляющие успеха работы харвестеров и лесовозов.

Согласно условиям госзакупки, поставщик техники для резервата в лице компании "SGS-GROUP" обязуется выполнить оба этих условия.

На момент интервью планировалось заключить трёхсторонний договор между заказчиком "Семей Орманы", Фондом развития промышленности, который финансирует покупку, и компанией "SGS-GROUP". Но как выяснилось перед публикацией, конкурс не состоялся. Однако в резервате твёрдо намерены обзавестись "железными дровосеками".

"Сервис и обучение во многом зависит от нас, заказчиков, как мы пропишем его в техзадании. Если поставщик не обучит и не проведёт сервисное обслуживание, договор будет считаться неисполненным. Планируем обучать машинистов до полугода. 2,6 миллиарда тенге пойдут по лизингу из средств Фонда развития промышленности. Мы сделали анализ – самая наименьшая цена и сроки поставки у этой компании"SGS-GROUP", – рассказал гендиректор резервата "Семей Орманы" Ануарбек Бермагамбетов.

Согласно правилам, природный резерват имеет право купить технику только у производителя. Является ли данная компания производителем нужной техники для разработки гари, вопрос пока открытый и мы постараемся это выяснить.

Кстати, информация о планируемой покупке харвестеров и прицепов типа форвардер вышла далеко за пределы головного офиса и сайта госзакупок. Лесники и сотрудники ЛПС считают, что сейчас нужно максимально оснастить автопарки, то есть первоочередное внимание уделить защите леса.

"Покупка харвестеров – рискованное дело. Это сложная техника на основе гидравлики, которую машинист должен ещё и обслуживать. У нас даже для патрульных и пожарных машин нет сервисного обслуживания. Надеемся, она не встанет после первой серьёзной поломки", – выразили своё мнение водители пожарной техники.

Вместо покупки дорогостоящей техники рабочие предлагают распределить эти деньги на увеличение фонда оплаты труда и закуп запчастей, которых в резервате остро не хватает.

Напомним, ранее корреспондент BaigeNews.kz побывал в нескольких лесничествах, где увидел состояние техники для тушения пожаров и поучаствовал в тест-драйве на барханах.

Фото: Альбина Халел