Лесные пожары в Аулиеколе: на что потратили миллион долларов от ОАЭ

С момента самого крупного за историю Костанайской области природного пожара пошел уже второй год, но лесники смогли расчистить от гари лишь около 20 процентов территории. Масштабы трагедии были настолько велики, что Объединенные Арабские Эмираты заявили о выделении гранта в размере один миллион долларов на восстановление уникального костанайского леса. Куда потратили эти деньги и сколько понадобиться времени, чтобы справиться с последствиями природной стихии, выяснял корреспондент BaigeNews.kz.

Спасти любой ценой

Басаманское лесничество – место, откуда в сентябре 2022 года начался пожар, бушевавший в Аулиекольском районе неделю. Выгорело почти 40 тысяч гектаров территории, из них соснами и березой было покрыто 32 тысячи гектаров. Здесь же, в лесничестве, располагается Басаманский питомник – колыбель молодых сеянцев сосны. На спасение его от огня были брошены все силы. Питомник удалось отбить, и теперь его модернизируют за счет средств арабского гранта.

"Миллион долларов Объединенных Арабских Эмиратов направлен на модернизацию двух базовых питомников по выращиванию посадочного материала в Костанайской области, на изготовление проектов для них и установку системы орошения. Это касается учреждений в Басаманском лесхозе Аулиекольского района и в Пригородном лесхозе Костанайского района. После реконструкции общая площадь Басаманского питомника достигнет 53 га, ежегодно оттуда будет выходить 10 млн сеянцев сосны. Сейчас же там выращивают 4 млн сеянцев. В Пригородном лесхозе после модернизации в два раза увеличат количество сеянцев березы – до полутора миллионов штук", - сообщила руководитель отдела управления природных ресурсов Костанайской области Нина Федяй.

Сосну здесь сеют из того материала, что самостоятельно заготавливают с октября по февраль. На арабские деньги приобрели в питомник современную шишкосушилку. Своего объема не хватает: сказывается пятилетняя засуха, которая царила в регионе. Поэтому недостающее количество семян приобретают в других лесхозах и заказывают из России. Сосна первого года жизни напоминает траву: нежная, с тонкими иголками. Чтобы посевы не спалило солнце, ее обязательно накрывают деревянными щитами. Лесокультурница Виктория Патеренко работает в питомнике уже 13 лет и говорит, что особый уход требуют сеянцы первого года жизни.

"Сосна не особо прихотливое дерево, но поначалу требует внимания. Мы пропалываем ее механически между рядами и вручную вблизи к сеянцу, потому что иначе можно повредить корневую систему. Бывает, что сосна первого года жизни болеет, тогда ее обрабатывают формалином. Сложная у нас, конечно, работа. Немногие соглашаются, ведь нужно работать и в жару, и в холод. Но в этом году питомник расширили и набрали 41 человек. Как бы ни было тяжело, лес надо восстанавливать. Это же наша гордость, аулиекольский сосновый бор", - рассказывает женщина.

Мастер питомника Василий Белов показывает гордость лесхоза: поливальные катушки. Их тоже приобрели на грант ОАЭ. Они значительно облегчают труд: раньше использовали дождевальную установку на базе трактора. Но она была слишком дорогая в использовании и постоянно ломалась.

"Сосне требуется до 100 лет, чтобы вырасти в дерево, пригодное для лесозаготовки. Если приживаются 50 процентов сеянцев, то это уже хороший показатель. Все эти деревья пойдут на восстановление леса после пожара. В этом году уже сделали посадку на 547 га, пока все сеянцы стоят зеленые. Также посеяли 6 га сосны, плюс у нас есть 4 млн сеянцев второго года жизни. Их будем высаживать в лесу в следующем году", - рассказывает Василий Белов.

Нет худа без добра

Порядка 300 млн тенге из полученного арабского миллиона долларов в лесхозах уже освоены. Если говорить честно, то вся эта нужная для воспроизводства леса техника должна быть и без денег, выделенных ОАЭ. Но только вот до масштабных природных пожаров в стране лесничеству не уделялось много внимания. Местные сотрудники даже шутят: нет худа без добра. После стихийного бедствия осени 2022 года в лесхозы и для специалистов, работающих в них, начали направлять средства.

"На бюджетной основе мы приобрели восемь тракторов. Провели посадку уже с помощью них, испытали в деле. Купили также 12 лесопосадочных машин. На арабские деньги приобрели вагончики для лесников, шишкосушилку и катушечные бабины на полив, насосную станцию. Проблемой остаются изношенные пожарные машины. Они на ходу, но старые и в любой момент могут выйти из строя. Уже неоднократно этот вопрос поднимали. В прошлом году нам одну машину приобрели на базе ГАЗ-66. Но нужно еще", - говорит руководитель Басаманского учреждения лесного хозяйства Рустем Ахметов.

В управлении природных ресурсов подтвердили: техника в лесхозах области изношена донельзя. К примеру, из 149 патрульных машин списать нужно 114. Из 80 тракторов, которые на ходу, 74 достигли 100-процентой амортизации. Но тут же приводят вполне обнадеживающую статистику, которая сложилась, опять же, после того, как на лесхозы наконец обратили внимание.

"В прошлом году было отмечено улучшение степени готовности учреждений лесного хозяйства к пожароопасному периоду. В первую очередь, это связано с приобретением

57 единиц тракторов, 11 единиц пожарных машин, 29 патрульных автомашин, а также навесного и прицепного оборудования. На эти цели было выделено

2,3 млрд тенге. В качестве альтернативы пожарно-наблюдательным вышкам приобретены услуги доступа к 34 камерам круглосуточного наблюдения на сумму

137,1 млн тенге. В этом году нас 1,5 млрд тенге запланировано на обновление материально-технической базы, 20 новых пожарных машин будет приобретаться для лесхозов", - сообщила руководитель отдела управления природных ресурсов Нина Федяй.

Но в этой всей бочке меда есть существенная ложка дегтя. Если сотрудникам лесной охраны после пожаров, охвативших страну, повысили заработную плату практически вдвое, то водителей и пожарных, механизаторов и смотрителей на вышках эта надбавка не коснулась. Пожарный в лесхозе получает в среднем 135 тысяч тенге в месяц.

Гарь – на продажу

Не менее важное для восстановления уничтоженного пожаром леса дело – это очистить территорию от гари. На языке специалистов эта работа называется "отводом лесосек". К ней привлекли одиннадцать лесных учреждений региона и 115 человек. В этом году планируют довести площадь очищенного от гари леса до 9,5 тысяч га, или 29 процентов от пройденной пожаром территории. Горелый лес идет на продажу. Заготовлено уже около 700 тысяч кубометров древесины. Продают ее по цене от 1500 до 8500 тенге за куб в зависимости от толщины делового хлыста. Дрова отпускаются по цене 1200 тенге за куб.

"К разработке гари подключили и субъекты малого бизнеса. Лесхозы заключают с ними договоры, отпускают им продукцию в виде хлыста. Таким образом, поступление на счета лесхозов за древесину составили уже 2,5 млрд тенге. Но из них более 1,6 млрд тенге они оплачивают в бюджет как плата за лесные пользования. Остальное идет на нужды лесхозов", - говорит Нина Федяй.

На то, чтобы полностью очистить аулиекольский лес от гари, потребуется не менее пяти лет. С каждым годом древесина будет терять свои коммерческие качества. Обнадеживает, что пока, по наблюдениям региональных лесопатологов, массового размножения вредителей в древесине не происходит. Но она сухая, а следовательно трескается, ее технические свойства падают. Сейчас из-за высокой пожарной опасности работы в лесах приостановили и заготовителей с территории вывели.

"Порубочные остатки – это сучки – мы планируем сжигать в не пожароопасный период. Это примерно в конце октября - начале ноября, когда уже будут осадки в виде снега, дождя, чтобы не допустить распространения огня. Но объем работы очень большой. Радует, что идет самовосстановление леса. Береза и осина начали самостоятельно выходить. Их называют пионерами пожарищ. Сосна тоже самосевом может пойти. Где она не возобновится, там будут заходить лесхозы. Но если будут дожди, то темпы возобновления значительно вырастут", - считает руководитель Басаманского лесхоза Рустем Ахметов.

Чтобы трагедия не повторилась

С жарой в регион пришел и огонь, уже зарегистрировано два лесных пожара. Их общая площадь, конечно, мизер по сравнению с пожаром двухгодичной давности и составляет чуть более 30 га. Специалисты говорят, что прямой ущерб лесу не причинен.

"В этом году Костанайская областная территориальная инспекция лесного хозяйства провела проверку на готовность лесхозов к пожароопасному сезону. Результаты обнадеживают: региону выставлен средний балл 7,9 из 10 возможных. По сравнению с 2022 годом рост готовности на 2,5 балла. Нас это не может не радовать", - отметили в управлении природных ресурсов региона.

Государственная лесная охрана ежедневно выходит в рейд, чтобы выявить и пресечь факты, когда нарушаются правила пожарной безопасности в лесах. За это специалисты уже составили девять адмпротоколов почти на 500 тысяч тенге. Причиненный лесному фонду ущерб размером 81,5 тысяч тенге виновники оплатили. По информации чиновников, всего с 2024 года за нарушение лесного законодательства лесная охрана составила 19 протоколов на 870 тысяч тенге.

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