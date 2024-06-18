Лесные пожары участились в резервате "Семей Орманы" из-за сухих гроз

В Абайской области борются с участившимися огненными очагами. С начала пожароопасного сезона в природном резервате "Семей Орманы" зарегистрировали 16 случаев возгораний. В 11 из них причиной стал грозовой разряд, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Последний случай произошёл 18 мая. В 156-м квартале Краснокардонского лесничества Семипалатинского филиала резервата "Семей Орманы" в 10:37 зафиксировали очаг возгорания. Через 15 минут приехавшие на место восемь человек лесной охраны приступили к тушению. Оперативное реагирование позволило быстро локализовать и потушить пожар, площадь которого составила 0,01 гектара.

По предварительной версии, причиной пожара стала сухая гроза.

В резервате рассказали, что за последние дни в связи с антициклоном, который сопровождается громом, молниями, проливными дождями, ветром на фоне переменчивой погоды в сосновом бору возросло количество возгораний.

С начала пожароопасного периода, то есть с 8 апреля, в резервате зарегистрировано 16 случаев возникновения огня. В 11 из них причиной стали грозовые разряды.

"В 90 процентов случаев причина лесных пожаров - это сухая гроза. Молния попадает в дерево, в нашем случае в сосну, и проходит по её стволу до самого корня. Затем начинается тление корневой системы. Это занимает несколько дней, а затем огонь выходит наружу, загорается подстилка, начинается пожар", - пояснил инженер по охране и защите леса Семипалатинского филиала ГУ ГЛПР "Семей Орманы" Олжас Сейткалиев.

В последние недели природа показывает свои возможности особенно рьяно. За май и июнь в Семейском регионе прошло немало ливней, а накануне на жителей Семея обрушился крупный град.

С конца прошлой недели в области, и в частности в Семее, идут дожди, не утихает гроза. Почти безостановочно в разных районах вспыхивает молния. По данным сотрудников резервата, это является причиной участившихся пожаров.

"С 11 по 18 июня в резервате "Семей Орманы" зарегистрировано семь происшествий. А за весь период - более чем за два месяца - 16 случаев", - пояснили в резервате.

В связи с повышенной грозовой опасностью патрулирование ведётся в том числе при помощи двух вертолётов. Экипаж одного из них накануне в Краснокардонском лесничестве обнаружил разгорающийся пожар.

"Патрулирование проводится круглосуточно. Госинспекторы на патрульных машинах совершают объезд. Два вертолёта оказывают значительную помощь, проводя мониторинг с воздуха. В случае выявления очага на место незамедлительно выезжают патрульная машина, автоцистерна и трактор", - рассказал инженер по охране и защите леса Олжас Сейткалиев.

Зоркий взгляд "вышкарей", патрулирующих лес на пожарно-наблюдательных вышках, выявил в этом сезоне подавляющую часть пожаров. На некоторых из них установлены камеры, как часть системы по борьбе с лесными пожарами. В будущем такими видеоточками планируют снарядить все вышки.

Напомним, ровно год назад, в июне 2023-го лесной фонд Абайской области потерял 63 тысячи гектаров реликтового бора, погибло 15 человек, которые были задействованы в тушении катастрофического пожара. В начале очередного пожароопасного сезона портал BaigeNews.kz разбирался в том, готов ли резерват "Семей Орманы" к борьбе с огнём, и писал о том, какая техника стоит на защите леса.

Фото резервата "Семей Орманы"