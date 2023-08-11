Лесные пожары на Гавайях: число жертв растет

Число погибших в результате лесных пожаров на гавайском острове Мауи возросло до 55 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CNN.

Лесные пожары на острове Мауи Гавайского архипелага, вероятно, будут крупнейшим стихийным бедствием, которое когда-либо видел штат Гавайи, заявил в четверг губернатор Джош Грин.

По словам чиновников, по меньшей мере 55 человек погибли в результате пожаров, хотя ожидается, что это число возрастет, поскольку поисково-спасательные работы продолжаются по всему острову.

Власти округа сообщили, что пожар в Лахайне, где сгорели целые кварталы, локализован на 80%, а пожар в Пулеху, примерно в 20 милях (30 км) к востоку от Лахайны, локализован на 70%.

Причина лесных пожаров еще не установлена. Президент США Джо Байден утвердил декларацию о стихийном бедствии на Гавайях, которая позволит пострадавшим подавать заявки на федеральные субсидии, на жилье и восстановление экономики.