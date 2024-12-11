Лесные пожары бушуют в Калифорнии
Его площадь уже превысила тысячу гектаров.
Сегодня, 14:10
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Сегодня, 14:10Сегодня, 14:10
165Фото: CNN
Масштабный лесной пожар произошел в США. В зоне стихийного бедствия оказался город Малибу в Южной Калифорнии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Associated Press.
По данным властей, в зоне бедствия находятся около 18 тысяч человек. 12 тысяч из них обязали эвакуироваться, еще 6 тысяч жителей должны быть готовы покинуть дома в любой момент.
Отметим, возгорание началось вечером в понедельник, 9 декабря, в районе каньона Малибу. Пламя быстро распространилось по территории штата из-за ветров Санты-Аны. Скорость порывов этих ветров иногда достигает 60 км/ч. Пожарные тушат с земли и с воздуха.
О жертвах и пострадавших не сообщается. Причина пожара устанавливается. Власти не исключают поджог.
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