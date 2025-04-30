На окраинах Иерусалима бушуют лесные пожары. Это привело к эвакуации населения и закрытию главной автомагистрали. Израиль обратился за международной помощью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Италия и Хорватия отправят три пожарных самолёта, чтобы помочь потушить пожары. Израиль также обратился к Греции, Кипру и Болгарии.

Израильские СМИ сообщили, что 120 пожарно-спасательных служб мобилизовали десятки команд, самолётов и вертолётов, чтобы попытаться локализовать пожары, а военные заявили, что их поисково-спасательные силы оказывают помощь в проведении операции.

В полиции сообщили, что три общины эвакуированы, и по меньшей мере 13 человек получили ранения. Сообщений о погибших не поступало.

Пожар вспыхнул в День памяти павших солдат Израиля, и многие церемонии, приуроченные к Дню независимости, были отменены, включая главное государственное мероприятие, которое должно было состояться в Иерусалиме.