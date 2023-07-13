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МЧС РК Сегодня, 16:07
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Сегодня, 16:07
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Фото: МЧС РК

Лесной пожар в области Абай ликвидировали

Лесной пожар в Бородулихинском районе области Абай ликвидирован, процесс тления остановлен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ГЛПР "Семей Орманы". 

Площадь выгоревшего участка составила 60 000 гектаров.

Локализация пожара была достигнута 14 июня в 21:00. 

"С момента достижения локализации и убытия сил и средств МЧС на месте пожара организовано дежурство (окарулирование) лесными пожарными станциями министерства экологии и природных ресурсов в целях исключения возможности повторного возгорания. Проводилось патрулирование по всему периметру пожара", - уточнили в МЧС.

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Сегодня, 16:07
95
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