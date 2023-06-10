Лесной пожар в области Абай: девять эвакопунктов подготовили в Семее

Фото: акимат области Абай

Власти Семея подготовили девять пунктов, вмещающих до 800 человек, для эвакуации сельчан из-за лесного пожара в Абайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Там готовы принять жителей сел Каштак, Половинки, Тепкаши и Талица Озёрского сельского округа. Для оперативной эвакуации населения было направлено 10 автобусов.

Эвакопункты расположены в зданиях колледжей, вуза и городской гостиницы. В каждом организовано горячее питание, имеются предметы первой необходимости.

При необходимости будут организованы дополнительные эвакуационные пункты для приёма всех, кому потребуется помощь, отметили в акимате.

Отмечается, что волонтёры готовят и доставляют горячее питание для пожарных из сельских округов района. Местные предприниматели помогли с поставкой около 1000 литров чистой питьевой воды, 200 килограммов баранины, 200 килограммов крупы, пяти коробок консервов, 1000 хлебобулочных изделий, 50 килограммов лука и других продуктоа. Дополнительно местные исполнительные органы предоставили четыре тонны питьевой воды.

Неравнодушные граждане также предоставляют питьевую воду, пластиковую посуду, продукты питания и средства личной гигиены для пожарных. Волонтёры поддерживают работу полевых кухонь, развёрнутых в сёлах Бородулиха и Успенка.

Непрерывную доставку горячего питания обеспечивают около 80 волонтёров, которые используют около 40 единиц личного транспорта. Жители Семея также оказывают помощь в этом процессе.

Сообщалось, в Семее из-за пожара ввели режим ЧС. Три человека, работавшие в лесничестве, где бушует пожар, погибли. Ещё 11 человек ищут.

Жители трёх сёл Абайской области самостоятельно эвакуировались.