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Лесной пожар в области Абай: 15 тонн воды сброшено вертолётами
Крупный лесной пожар в области Абай продолжают тушить на двух участках. Ориентировочная площадь пожара составляет 1 100 Га, передаёт BaigeNews.kz.
"Всего на тушении лесного пожара задействованы 90 единиц техники и 271 человек (ГЛПР "Семей Орманы" - 56 ед. техники, 153 чел., МЧС 27 ед. техникии 1 вертолет, 104 чел. л/с., КТЖ 1 пожарный поезд, 10 чел., МИО 4 ед. техники, 4 чел, Казавиалесоохрана 1 вертолет, 6 чел. экипажа", - сообщили в ДЧС региона.
Тушение производится вертолетам МИ-873 с водно-сливным устройством Казависпас МЧС и МИ-8 с водно-сливным устройством "Казавиалесохрана". На данный момент осуществлено 6 сбросов (15 тонн) воды.
Напомним, 22 мая в 15:25 на территории Алтайского края РФ вблизи села Новенькое загорелась сухая трава, Огонь перекинулся на территорию Казахстана — ГЛПР "Семей орманы" в семи километрах от станции Аул Бородулихинского района области Абай.
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