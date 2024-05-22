Лесной пожар в Абайской области: что изменилось за год
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Руководитель управления государственного контроля, охраны и защиты леса МЭПР РК Ануарбек Бермагамбетов рассказал, какие меры были приняты после прошлогоднего лесного пожара в Абайской области, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Как отметил Ануарбек Бермагамбетов, Министерством экологии и природных ресурсов совместно с заинтересованными органами принят Комплексный план, в рамках которого предусмотрено финансирование природоохранных учреждений.
"Всего предусмотрено порядка 68,6 миллиардов тенге. На эти средства планируется закуп более 1000 единиц противопожарной техники", - проинформировал Бермагамбетов.
Он добавил, что разработан и утверждён алгоритм взаимодействия между МЧС РК, КНБ РК, Министерством обороны, местными исполнительными органами, РГП "Казгидромет".
В 2023 году уже было выделено 9,9 миллиардов тенге на закуп противопожарной техники. В этом году планируется выделение 15,4 миллиарда тенге.
"В этом году мы провели проверку. Было выявлено 158 единиц изношенной техники, которая на сегодняшний момент уже отремонтирована и находится в боевом строю. В целом благодаря выделенным средствам износ был сокращён с 72% до 59%", - сообщил Ануарбек Бермагамбетов.
Напомним, 8 июня 2023 года стало известно о пожаре в лесу на территории Батпаевского лесничества, входящего в ГЛПР "Семей орманы".
По данным на 13 июня площадь лесного пожара охватила 60 тысяч гектаров. На его тушение направили спасателей из трех регионов и Алматы, а также военных из разных регионов.
9 июня в Семее объявили режим ЧС. Во время лесного пожара была утеряна связь с 14 сотрудниками Новошульбинского филиала, которые вышли на свой участок для тушения огня.
Позже стало известно, что все 14 работников лесничества погибли: сначала поступила информация о смерти троих человек, на следующий день во время тушения обнаружили еще 11 тел погибших.
Позже нашли тело еще одного пропавшего при пожаре в Абайской области тракториста, которого не внесли в число жертв трагедии. Экспертиза установила, что 36-летний мужчина скончался от острой сердечной недостаточности.
Генпрокуратура рассматривала три версии возникновения пожара, первая — это умышленный поджог. Суд вынес приговор сотрудникам резервата.
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