Лесной пожар в Абайской области: что изменилось за год

Руководитель управления государственного контроля, охраны и защиты леса МЭПР РК Ануарбек Бермагамбетов рассказал, какие меры были приняты после прошлогоднего лесного пожара в Абайской области, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметил Ануарбек Бермагамбетов, Министерством экологии и природных ресурсов совместно с заинтересованными органами принят Комплексный план, в рамках которого предусмотрено финансирование природоохранных учреждений.

"Всего предусмотрено порядка 68,6 миллиардов тенге. На эти средства планируется закуп более 1000 единиц противопожарной техники", - проинформировал Бермагамбетов.

Он добавил, что разработан и утверждён алгоритм взаимодействия между МЧС РК, КНБ РК, Министерством обороны, местными исполнительными органами, РГП "Казгидромет".

В 2023 году уже было выделено 9,9 миллиардов тенге на закуп противопожарной техники. В этом году планируется выделение 15,4 миллиарда тенге.

"В этом году мы провели проверку. Было выявлено 158 единиц изношенной техники, которая на сегодняшний момент уже отремонтирована и находится в боевом строю. В целом благодаря выделенным средствам износ был сокращён с 72% до 59%", - сообщил Ануарбек Бермагамбетов.

Напомним, 8 июня 2023 года стало известно о пожаре в лесу на территории Батпаевского лесничества, входящего в ГЛПР "Семей орманы".

По данным на 13 июня площадь лесного пожара охватила 60 тысяч гектаров. На его тушение направили спасателей из трех регионов и Алматы, а также военных из разных регионов.

9 июня в Семее объявили режим ЧС. Во время лесного пожара была утеряна связь с 14 сотрудниками Новошульбинского филиала, которые вышли на свой участок для тушения огня.

Позже стало известно, что все 14 работников лесничества погибли: сначала поступила информация о смерти троих человек, на следующий день во время тушения обнаружили еще 11 тел погибших.

Позже нашли тело еще одного пропавшего при пожаре в Абайской области тракториста, которого не внесли в число жертв трагедии. Экспертиза установила, что 36-летний мужчина скончался от острой сердечной недостаточности.

Генпрокуратура рассматривала три версии возникновения пожара, первая — это умышленный поджог. Суд вынес приговор сотрудникам резервата.