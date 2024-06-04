Лесной пожар тушат в Жамбылской области

На территории Сарыкобинского лесничества КГУ "Меркенское учреждение по охране лесов и животного мира" произошло возгорание сухой травы на площади 1650 га, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Жамбылской области.

“На месте пожара работают сотрудники лесного хозяйства. На место происшествия также выехали работники лесного хозяйства, ДЧС. Огонь перешел на территорию района Т.Рыскулова. В настоящее время в этом районе задействовано 3 бригады, 16 человек, 5 единиц техники”, - сообщили в акимате.

Дополнительная информация будет предоставлена позднее.