Лесной пожар произошёл в ВКО

В Восточно-Казахстанской области ликвидировали загорание в лесной зоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В Уланском районе на территории Асу-Булакского лесничества произошло возгорание растительности. Инцидент зафиксирован в труднодоступной возвышенной горной местности.

Согласно действующему алгоритму для локализации огня задействовали вертолёт "Казавиаспаса". Также были привлечены силы Авиалесоохраны, которые доставили десант для тушения пожара в высокогорную местность.

Огонь ликвидирован на площади 0,1 гектара. Возможная причина - удар молнии.