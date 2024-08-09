Лесной пожар произошёл в ВКО
Сегодня, 19:29
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Сегодня, 19:29Сегодня, 19:29
101Фото: МЧС РК
В Восточно-Казахстанской области ликвидировали загорание в лесной зоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
В Уланском районе на территории Асу-Булакского лесничества произошло возгорание растительности. Инцидент зафиксирован в труднодоступной возвышенной горной местности.
Согласно действующему алгоритму для локализации огня задействовали вертолёт "Казавиаспаса". Также были привлечены силы Авиалесоохраны, которые доставили десант для тушения пожара в высокогорную местность.
Огонь ликвидирован на площади 0,1 гектара. Возможная причина - удар молнии.
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