Лесной пожар произошёл в Павлодарской области
Сегодня, 20:41
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Сегодня, 20:41Сегодня, 20:41
74Фото: МЧС РК
Лесной пожар потушили спасатели в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz.
ЧП произошло в Баимбетском лесничестве Аккулынского района. Площадь низового пожара составила 0,9 гектара.
Возгорание ликвидировано силами ДЧС региона и природного резервата.
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