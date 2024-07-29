  • 29 Июля, 20:58
  • BAIGENEWS

Лесной пожар произошёл в Павлодарской области

Сегодня, 20:41
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 20:41
Сегодня, 20:41
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Фото: МЧС РК

Лесной пожар потушили спасатели в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz

ЧП произошло в Баимбетском лесничестве Аккулынского района. Площадь низового пожара составила 0,9 гектара.

Возгорание ликвидировано силами ДЧС региона и природного резервата.

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