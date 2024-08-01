Лесной пожар произошёл области Абай

Растения загорелись на территории Донгулекского лесничества в области Абай, передаёт BaigeNews.kz.

Подробности о случившемся сообщили в МЧС.

"От оператора ГЛПР "Семей Орманы" поступило сообщение о том, что в Бескарагайском районе на территории Донгулекского лесничества в лесопокрытой зоне горят культуры. Благодаря внедрению нового алгоритма и оперативной высылке наземных сил и средств, а также проведения авиа патрулирования удалось локализовать пожар на минимальной площади семь гектаров", - сообщили в ведомстве.

Для обеспечения оперативного реагирования к месту пожара направлено 60 человек личного состава и 15 единиц техники, два беспилотных летательных аппарата, вертолёт МИ-2 АО "Казавиалесохрана", лесничества, ДЧС.

С вертолёта руководство областного акимата и ДЧС произвело аэровизуальное обследование.

Жаркая и сухая погода в области Абай сохраняется, мониторинг пожарной безопасности лесов находится на особом контроле ДЧС области.