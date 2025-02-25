В Жетысу осуждены лесники за незаконную охоту на краснокнижного джейрана, передаёт BaigeNews.kz.

Каратальским районным судом вынесен приговор по делу о незаконной охоте на редких животных.

Установлено, что в сентябре прошлого года три сотрудника КГУ "Уштобинское лесное хозяйство" совместно с гражданским лицом, используя служебный автомобиль, незаконно добыли краснокнижного джейрана на территории лесного хозяйства.

Судом все задержанные лица признаны виновными по статье 337 УК РК (незаконная охота) и осуждены к 3 годам ограничения свободы.

Виновные полностью возместили ущерб в размере около 7 млн тенге государству.

Приговор вступил в законную силу.

Прокуратура напоминает о важности соблюдения природоохранного законодательства и сохранения редких видов животных.

В случае выявления подобных нарушений призываем незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.