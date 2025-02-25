Лесникам охота на джейрана в Жетысу обошлась в 7 млн тенге
Они также осуждены к 3 годам ограничения свободы.
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В Жетысу осуждены лесники за незаконную охоту на краснокнижного джейрана, передаёт BaigeNews.kz.
Каратальским районным судом вынесен приговор по делу о незаконной охоте на редких животных.
Установлено, что в сентябре прошлого года три сотрудника КГУ "Уштобинское лесное хозяйство" совместно с гражданским лицом, используя служебный автомобиль, незаконно добыли краснокнижного джейрана на территории лесного хозяйства.
Судом все задержанные лица признаны виновными по статье 337 УК РК (незаконная охота) и осуждены к 3 годам ограничения свободы.
Виновные полностью возместили ущерб в размере около 7 млн тенге государству.
Приговор вступил в законную силу.
Прокуратура напоминает о важности соблюдения природоохранного законодательства и сохранения редких видов животных.
В случае выявления подобных нарушений призываем незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.
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