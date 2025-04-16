В Щучинске разгорелся скандал после жестокого нападения на лесника Акылбайского лесхоза. Семья пострадавшего утверждает: мужчину избили бывшие коллеги, а теперь его жизни угрожает опасность. В полиции же говорят о бытовом конфликте на почве совместного распития спиртного, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл вечером 9 апреля в частном доме на окраине Щучинска. По словам супруги лесника Азамата Тюлебаева — Аиды, к их дому подъехали двое мужчин, которых она узнала как бывших сотрудников лесхоза.

"Они забрали у мужа рацию, требовали водку, а потом увезли его. Вернули уже избитым — выбросили у дома. У Азамата сломан палец, швы на губе и лице. Я вызвала скорую, его госпитализировали", — цитирует женщину портал nayzakokshe.

По её словам, нападение произошло из-за того, что её муж "слишком честный и добрый", и этим вызывал раздражение у других. Женщина утверждает, что нападавшие были в состоянии алкогольного опьянения. При этом в деле осталась лишь одна статья — 107 ч.2 УК РК ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"), несмотря на первоначально более широкую квалификацию. Подозреваемых задержали лишь на сутки, а затем отпустили.

"Рацию нам вернул не полицейский, а лесничий. Никто не интересовался, как я тут живу одна с маленьким ребёнком, — говорит Аида. — Мы боимся за свою жизнь".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nayza Kokshe (@nayzakokshe)

В департаменте полиции Акмолинской области информацию из соцсетей опровергли. Там утверждают, что конфликт возник в ходе совместного распития спиртного, а не был связан с профессиональной деятельностью Тюлебаева:

"9 апреля между жителями с. Акылбай произошёл словесный конфликт, переросший в драку. Личности участников установлены. Проводится досудебное расследование по статье 107 ч.2. Данный конфликт не связан со служебной деятельностью потерпевшего".

Тем не менее, общественность требует более тщательного расследования и защиты семьи пострадавшего. Родственники считают, что дело пытаются "замять".

Ранее трое неизвестных избили парня до потери сознания в Степногорске.