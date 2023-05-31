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  • Лесбиянка, вышедшая с ЛГБТ флагом к мавзолею, обратилась с просьбой к СМИ
Facebook Сегодня, 13:08
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Сегодня, 13:08
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Фото: Facebook

Лесбиянка, вышедшая с ЛГБТ флагом к мавзолею, обратилась с просьбой к СМИ

Соосновательница Казахстанской феминистской инициативы "Феминита", развернувшая флаг ЛГБТ перед мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане, Жанар Секербаева требует СМИ не писать про квир-сообщество, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Besh.

Пользователи считают, что таким образом она пытается отвлечь внимание от обсуждения своей персоны. Напомним, несколько недель назад Секербаева запомнилась ошемлоляющей выходкой – она показывала критиками свою "пятую точку", за это казахстанцы ее очень жёстко осудили. К слову, ее поступок попадает даже под уголовную статью.

Один из известных Телеграм-каналов "Besh" пишет, что в угоду своих личных амбиций она губит жизни детей.

"Никто не лезет к этим людям под одеяло — занимайтесь чем хотите, но выходить на митинги с несовершеннолетними, устраивать провокации — непозволительно. Презрение к себе, которое на подсознании испытывают к себе квир-персоны, выливается в небывалые по своему цинизму перформансы. Мы не спорим, что некоторые рождаются с нетрадиционной ориентацией, но большинство из ныне живущих ЛГБТшников – жертвы масс-медиа, плохого воспитания и детских травм", - говорится в сообщении.

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Сегодня, 13:08
648
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