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Лесбиянка, вышедшая с ЛГБТ флагом к мавзолею, обратилась с просьбой к СМИ
Соосновательница Казахстанской феминистской инициативы "Феминита", развернувшая флаг ЛГБТ перед мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане, Жанар Секербаева требует СМИ не писать про квир-сообщество, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Besh.
Пользователи считают, что таким образом она пытается отвлечь внимание от обсуждения своей персоны. Напомним, несколько недель назад Секербаева запомнилась ошемлоляющей выходкой – она показывала критиками свою "пятую точку", за это казахстанцы ее очень жёстко осудили. К слову, ее поступок попадает даже под уголовную статью.
Один из известных Телеграм-каналов "Besh" пишет, что в угоду своих личных амбиций она губит жизни детей.
"Никто не лезет к этим людям под одеяло — занимайтесь чем хотите, но выходить на митинги с несовершеннолетними, устраивать провокации — непозволительно. Презрение к себе, которое на подсознании испытывают к себе квир-персоны, выливается в небывалые по своему цинизму перформансы. Мы не спорим, что некоторые рождаются с нетрадиционной ориентацией, но большинство из ныне живущих ЛГБТшников – жертвы масс-медиа, плохого воспитания и детских травм", - говорится в сообщении.
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