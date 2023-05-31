Лесбиянка, вышедшая с ЛГБТ флагом к мавзолею, обратилась с просьбой к СМИ

Фото: Facebook

Соосновательница Казахстанской феминистской инициативы "Феминита", развернувшая флаг ЛГБТ перед мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане, Жанар Секербаева требует СМИ не писать про квир-сообщество, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Besh.

Пользователи считают, что таким образом она пытается отвлечь внимание от обсуждения своей персоны. Напомним, несколько недель назад Секербаева запомнилась ошемлоляющей выходкой – она показывала критиками свою "пятую точку", за это казахстанцы ее очень жёстко осудили. К слову, ее поступок попадает даже под уголовную статью.

Один из известных Телеграм-каналов "Besh" пишет, что в угоду своих личных амбиций она губит жизни детей.